HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos
EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos     EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos     EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos     
Sociedad

Dos niños con síntomas de tos ferina viajan dos días por río para recibir atención médico en Loreto: brote suma 32 muertes en 2025

La Gerencia Regional de Salud reporta 2,144 casos acumulados y 32 muertes por tos ferina en la región hasta el 8 de octubre. En tanto, líderes indígenas afirman que el impacto real podría ser mayor.

Dos menores de 1 y 4 años presentan complicaciones respiratorias y están siendo trasladados por vía fluvial hacia San Lorenzo. Foto: Andina.
Dos menores de 1 y 4 años presentan complicaciones respiratorias y están siendo trasladados por vía fluvial hacia San Lorenzo. Foto: Andina.

El brote de tos ferina continúa afectando con severidad a las comunidades indígenas de Loreto, donde las limitaciones estructurales del sistema de salud dificultan la atención oportuna. En la comunidad de Yancuntich, en la provincia del Datem del Marañón, dos niños de 1 y 4 años fueron evacuados por vía fluvial debido a complicaciones respiratorias asociadas a esta enfermedad. El traslado se extendió por dos días ante la inexistencia de un puente aéreo que permita acelerar la atención médica en zonas de difícil acceso.

De acuerdo con la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de la región, ambos menores presentan síntomas compatibles con tos ferina y requieren intervención urgente en San Lorenzo. Hacia esta zona se han desplazado brigadas integrales y de emergencia con el fin de estabilizar a los pacientes y reforzar las acciones de control del brote. Debido a la lejanía de las comunidades, los equipos de salud debieron coordinar con los pobladores para movilizar a los niños hasta Panitza, otro punto de acceso fluvial.

TE RECOMENDAMOS

LA ESTRATEGIA DE JOSÉ JERÍ PARA BUSCAR LA APROBACIÓN DEL PAÍS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Policía sufre daño cerebral tras caer 4 metros por limpiar una ventana en comisaría de SJM: orden violaba reglamento policial

lr.pe

Enfermedades diarreicas agravan brote de tos ferina

La situación sanitaria en la región ha alcanzado niveles críticos. Según cifras oficiales del Ministerio de Salud, hasta el 8 de octubre de 2025 se registran 2,144 casos acumulados y 32 fallecimientos por tos ferina en Loreto, concentrándose la mayor parte en el Datem del Marañón. Autoridades indígenas señalan, sin embargo, que el impacto real sería mayor, pues el número de muertes infantiles reportadas por las propias comunidades supera las cifras oficiales.

Los líderes indígenas también han advertido con anterioridad que la presencia de brigadas en territorio es limitada y que, en varios casos, los equipos solo pueden permanecer por un corto periodo antes de desplazarse a otras comunidades igualmente afectadas. Esta dinámica limita el número de niños vacunados y la disponibilidad de tratamientos en la zona. La Geresa ha reconocido las dificultades operativas debido a la dispersión geográfica y a los extensos trayectos que deben cubrirse únicamente por vía fluvial.

A la emergencia respiratoria se suma el incremento de enfermedades diarreicas en Yancuntich, asociadas al consumo de agua del río sin hervir, lo que agrava la vulnerabilidad de la población infantil. El equipo de La República intentó acceder a las cifras oficiales de casos; sin embargo, pese a los intentos de comunicación con el personal de la Geresa y de la Red de Salud del Datem del Marañón, no se obtuvo respuesta alguna.

PUEDES VER: Transportistas advierten paro general de 48 horas por inacción del Estado tras atentado a conductor en SMP: "No nos someteremos al terror"

lr.pe

La brecha de la vacunación

Aunque la vacunación es la principal herramienta para prevenir la tos ferina y la Geresa asegura mantener la cadena de frío mediante cajas transportadoras, las comunidades cuestionan la falta de respuesta integral y la ausencia de una declaratoria de emergencia sanitaria que permita desplegar mayores recursos. Organizaciones indígenas insisten en que la permanencia continua de brigadas, el abastecimiento suficiente de medicamentos y una actualización transparente de los registros son medidas urgentes para evitar nuevas muertes.

La persistencia del brote, sumada a las dificultades logísticas y a la limitada cobertura de salud, ha dejado en evidencia la fragilidad del sistema sanitario en las regiones amazónicas. Desde la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas (Corpi-SL)y la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP,) a través de una carta dirigida a la Comisión de Pueblos del Congreso, se ha exigido una urgente fiscalización y declaratoria de emergnecia sanitaria por la epidemia de tos ferina de Datem del Marañón

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
El país de América Latina que alberga a las últimas tribus aisladas del mundo: se encuentra en el corazón de la Amazonía

El país de América Latina que alberga a las últimas tribus aisladas del mundo: se encuentra en el corazón de la Amazonía

LEER MÁS
Enfrentamiento entre manifestantes indígenas y miembros de seguridad de la COP 30 en Brasil deja tres heridos

Enfrentamiento entre manifestantes indígenas y miembros de seguridad de la COP 30 en Brasil deja tres heridos

LEER MÁS
Pueblo awajún exige acelerar investigación por asesinato de docente indígena: anuncian protestas si no hay respuesta

Pueblo awajún exige acelerar investigación por asesinato de docente indígena: anuncian protestas si no hay respuesta

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

LEER MÁS
Transportistas advierten paro general de 48 horas por inacción del Estado tras atentado a conductor en SMP: "No nos someteremos al terror"

Transportistas advierten paro general de 48 horas por inacción del Estado tras atentado a conductor en SMP: "No nos someteremos al terror"

LEER MÁS
Policía sufre daño cerebral tras caer 4 metros por limpiar una ventana en comisaría de SJM: orden violaba reglamento policial

Policía sufre daño cerebral tras caer 4 metros por limpiar una ventana en comisaría de SJM: orden violaba reglamento policial

LEER MÁS
Tránsito se restablece en Vía de Evitamiento tras cierres de la PNP que dejó pasajeros varados

Tránsito se restablece en Vía de Evitamiento tras cierres de la PNP que dejó pasajeros varados

LEER MÁS
Arequipa sin agua por 17 horas: ¿qué distritos serán afectados por el corte el martes 18 de noviembre, según Sedapar?

Arequipa sin agua por 17 horas: ¿qué distritos serán afectados por el corte el martes 18 de noviembre, según Sedapar?

LEER MÁS
Declaran día no laborable el 17 de noviembre: colegios no tendrán clases en esta región, según Minedu

Declaran día no laborable el 17 de noviembre: colegios no tendrán clases en esta región, según Minedu

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Sociedad

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Temblor HOY, 17 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025