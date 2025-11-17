El brote de tos ferina continúa afectando con severidad a las comunidades indígenas de Loreto, donde las limitaciones estructurales del sistema de salud dificultan la atención oportuna. En la comunidad de Yancuntich, en la provincia del Datem del Marañón, dos niños de 1 y 4 años fueron evacuados por vía fluvial debido a complicaciones respiratorias asociadas a esta enfermedad. El traslado se extendió por dos días ante la inexistencia de un puente aéreo que permita acelerar la atención médica en zonas de difícil acceso.

De acuerdo con la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de la región, ambos menores presentan síntomas compatibles con tos ferina y requieren intervención urgente en San Lorenzo. Hacia esta zona se han desplazado brigadas integrales y de emergencia con el fin de estabilizar a los pacientes y reforzar las acciones de control del brote. Debido a la lejanía de las comunidades, los equipos de salud debieron coordinar con los pobladores para movilizar a los niños hasta Panitza, otro punto de acceso fluvial.

Enfermedades diarreicas agravan brote de tos ferina

La situación sanitaria en la región ha alcanzado niveles críticos. Según cifras oficiales del Ministerio de Salud, hasta el 8 de octubre de 2025 se registran 2,144 casos acumulados y 32 fallecimientos por tos ferina en Loreto, concentrándose la mayor parte en el Datem del Marañón. Autoridades indígenas señalan, sin embargo, que el impacto real sería mayor, pues el número de muertes infantiles reportadas por las propias comunidades supera las cifras oficiales.

Los líderes indígenas también han advertido con anterioridad que la presencia de brigadas en territorio es limitada y que, en varios casos, los equipos solo pueden permanecer por un corto periodo antes de desplazarse a otras comunidades igualmente afectadas. Esta dinámica limita el número de niños vacunados y la disponibilidad de tratamientos en la zona. La Geresa ha reconocido las dificultades operativas debido a la dispersión geográfica y a los extensos trayectos que deben cubrirse únicamente por vía fluvial.

A la emergencia respiratoria se suma el incremento de enfermedades diarreicas en Yancuntich, asociadas al consumo de agua del río sin hervir, lo que agrava la vulnerabilidad de la población infantil. El equipo de La República intentó acceder a las cifras oficiales de casos; sin embargo, pese a los intentos de comunicación con el personal de la Geresa y de la Red de Salud del Datem del Marañón, no se obtuvo respuesta alguna.

La brecha de la vacunación

Aunque la vacunación es la principal herramienta para prevenir la tos ferina y la Geresa asegura mantener la cadena de frío mediante cajas transportadoras, las comunidades cuestionan la falta de respuesta integral y la ausencia de una declaratoria de emergencia sanitaria que permita desplegar mayores recursos. Organizaciones indígenas insisten en que la permanencia continua de brigadas, el abastecimiento suficiente de medicamentos y una actualización transparente de los registros son medidas urgentes para evitar nuevas muertes.

La persistencia del brote, sumada a las dificultades logísticas y a la limitada cobertura de salud, ha dejado en evidencia la fragilidad del sistema sanitario en las regiones amazónicas. Desde la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas (Corpi-SL)y la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP,) a través de una carta dirigida a la Comisión de Pueblos del Congreso, se ha exigido una urgente fiscalización y declaratoria de emergnecia sanitaria por la epidemia de tos ferina de Datem del Marañón

