Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'
Sociedad

Alerta en Lambayeque: falta de presupuesto amenaza lucha contra el dengue en verano

El gerente regional de Salud, Yonny Ureta, indicó que han solicitado recursos económicos al Ministerio de Salud, pero hasta el momento no hay respuesta.


La región necesita de aproximadamente 3 millones de soles para labor preventiva. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.
La región necesita de aproximadamente 3 millones de soles para labor preventiva. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

Ante el inicio de las lluvias y el incremento de la temperatura por la cercanía del verano, se conoció que la Gerencia Regional de Salud (Geresa) Lambayeque no tiene el presupuesto necesario para enfrentar una eventual ola de dengue. Se necesitan más de 3 millones de soles para evitar que en esta región se disparen los casos positivos y fallecidos.

Esperan por la respuesta

En diálogo con La República, el gerente regional de Salud, Yonny Ureta Núñez, explicó que hace 10 días remitieron al Ministerio de Salud (Minsa) el documento oficial con el requerimiento del dinero; sin embargo, hasta el momento no tienen una respuesta de parte del Ejecutivo. En tanto, la preocupación crece cada día por un inesperado aumento de las cifras de dengue en Lambayeque.

En lo que va del año no se han confirmado muertes. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.<br><br>

En lo que va del año no se han confirmado muertes. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

Según detalló el funcionario, el dinero solicitado será empleado para la contratación de 90 brigadas, las cuales serán distribuidas en los distritos con mayor incidencia, con el objetivo de que se refuercen las estrategias preventivas. Es decir, este personal se encargará de la eliminación de criaderos de los zancudos y la orientación a la población; fase fundamental de la guerra contra esta enfermedad.

"Ya hemos enviado al Minsa un documento solicitando recursos para contratar unas 90 brigadas para trabajar en toda la región la parte preventiva. Estamos hablando de más de 3 millones de soles que se necesitan, pero todavía no tenemos respuesta. Hemos informado que el norte no puede esperar a que se activen las alarmas del dengue", manifestó el gerente.

Dengue en 2025

El titular de la Geresa Lambayeque apuntó que en lo que va de este año se han confirmado 500 casos de dengue y ninguna muerte. No obstante, enfatizó que estos números no generan tranquilidad, pues se habla de un eventual Fenómeno El Niño en 2026 que tendría un impacto muy negativo en la estadística de dengue, como sucedió en el verano del 2023.

