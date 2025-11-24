Panamericana Norte: pareja pierde la vida en accidente de tránsito en Lambayeque y su hijo queda grave
El vehículo en el que iba la familia colisionó frontalmente contra un camión en el tramo que une a los distritos de Pacora y Chiclayo.
Un día de paseo familiar terminó en tragedia cuando una pareja perdió la vida y su hijo de solo 4 años de edad quedó gravemente herido producto de un accidente de tránsito en la antigua Panamericana Norte, en el tramo que conecta a los distritos de Pacora y Chiclayo.
Noche fatal
Jorge Bances Chuman (39), Alejandra Llontop Rodríguez (33) y el pequeño B. B. Ll. retornaban a Chiclayo a bordo del vehículo de placa M3Y-153 luego de haber pasado la tarde en un centro campestre en Jayanca. Cuando salían de Pacora habrían querido adelantar en la vía a otra unidad, sin que esta última se lo permita, por lo que terminaron impactando frontalmente contra un camión que venía en sentido contrario.
El resultado de este terrible choque fue que el hombre y la mujer, chofer y copiloto, respectivamente, perdieron la vida en el mismo lugar del siniestro; quedando sus cuerpos atrapados. En tanto, con ayuda de la Policía Nacional el menor fue trasladado al hospital Regional de Lambayeque en la ciudad de Chiclayo, donde permanece en la Unidad de Traumashock en una situación muy complicada.
Bances Chuman, quien trabajaba como agente de ventas de una cadena de ferreterías, deja en la orfandad a otros dos menores de edad de su primer compromiso, uno de 15 años y otro de 7 años.
Esperan un milagro
Desde la morgue de Chiclayo, familiares de la pareja imploraron a los médicos que puedan salvar la vida al niño. "Pedimos que los médicos pongan toda su experiencia y que Dios les dé sabiduría para salvar la vida a mi sobrino", agregó Rubén Bances, hermano del fallecido.