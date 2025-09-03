Este año se han registrado 475 incendio forestales, según el Indeci

En lo que va del año se han reportado 475 incendios forestales, según Indeci.

En lo que va del año se han reportado 475 incendios forestales, según Indeci.

Entre enero y agosto del 2025 octubre los pastizales y bosques andinos y amazónicos de seis regiones del país fueron escenarios de 475 incendios forestales, algunos de una magnitud sin precedentes en los últimos cinco años.

Según un informe realizado por el Instituto Nacional de Defesa Civil mediante el procesamiento de imágenes satelitales y trabajo de campo, el fuego afectó miles de hectáreas en Cusco, Áncash, Puno, Ucayali, Apurímac y Pasco, principalmente.

Algunas de esas áreas devastadas constituyen una de las últimas reservas de bosques templados con baja alteración humana y elevada biodiversidad.

PUEDES VER: Incendio forestal alcanza áreas de conservación y refugio en Madre de Dios

Las autoridades advierten que estos fenómenos, lejos de ser un hecho aislado, está vinculado con la acción humana y con una crisis climática que es subestimada. Además, destacaron que, de no tomar las medidas necesarias, los bosques podrían sufrir un daño irreversible.

Solo en agosto se reportaron 254 siniestros, debido a las condiciones propias de la temporada seca, con menores niveles de humedad, mayor intensidad solar y fuertes vientos que favorecen la propagación del fuego, según el informe del Indeci.

En los últimos días, dicha institución confirmó que un total de seis incendios forestales fueron extinguidos en los distritos de Sihuas (Áncash), Iguaín (Ayacucho), Nueva Requena (Ucayali), Mollepata (Cusco), Las Piedras (Madre de Dios) y Cayma (Arequipa).

Asimismo, otro incendio fue controlado en San Jerónimo (Apurímac), donde las llamas consumieron cobertura natural sin ocasionar daños a la vida ni la salud de la población.

La especialista en Gestión de Riesgos y Desastres del Indeci, Katy Rivera Montalván, destacó que la entidad, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene un monitoreo permanente y coordina acciones con los Centros de Operaciones de Emergencia Regional (COER), Provincial y Distrital, así como con las autoridades locales.

De esta manera, dice, se asegura una respuesta inmediata y articulada frente a emergencias de gran magnitud.

En caso de presentarse un incendio forestal, Rivera recalcó que la población no debe intervenir directamente si no cuenta con el entrenamiento ni el equipo adecuado.

PUEDES VER: Madre de Dios: bomberos luchan contra el fuego y la indiferencia

“La recomendación principal es informar de inmediato a las autoridades locales y a las entidades de primera respuesta, como los Bomberos Voluntarios (116) y la Policía Nacional (105), para que activen sus protocolos de atención”, precisó.

INDECI RECOMIENDA

Asimismo, la representante del Indeci exhortó a la ciudadanía a tomar medidas de prevención que reduzcan el riesgo de nuevos siniestros.

“Se debe evitar encender fuego al aire libre cerca de bosques o plantaciones, no quemar residuos vegetales ni arbustos, apagar completamente fogatas o cocinas a leña, y no acumular materiales inflamables como paja o madera, que sirven como combustible para el fuego”, recomendó.

Durante una emergencia la población debe mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades locales y entidades de respuesta, entre ellas Bomberos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, el Servicio Nacional Forestal (SERFOR) y brigadas comunales.

El Indeci, adscrito al Ministerio de Defensa, subraya que la participación responsable y coordinada es fundamental para proteger la vida, los ecosistemas y reducir los impactos de los incendios forestales en nuestro país.