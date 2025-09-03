HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     
Sociedad

Este año se han registrado 475 incendio forestales, según el Indeci

Solo en algos fueron reportados 254 siniestros. Regiones como Cusco, Áncash, Puno, Ucayali, Apurímac y Pasco se encuentran entre las principales afectadas. Algunas áreas constituyen las últimas reservas con baja alteración humana y elevada biodiversidad.

En lo que va del año se han reportado 475 incendios forestales, según Indeci.
En lo que va del año se han reportado 475 incendios forestales, según Indeci.

Entre enero y agosto del 2025 octubre los pastizales y bosques andinos y amazónicos de seis regiones del país fueron escenarios de 475 incendios forestales, algunos de una magnitud sin precedentes en los últimos cinco años.

Según un informe realizado por el Instituto Nacional de Defesa Civil mediante el procesamiento de imágenes satelitales y trabajo de campo, el fuego afectó miles de hectáreas en Cusco, Áncash, Puno, Ucayali, Apurímac y Pasco, principalmente.

Algunas de esas áreas devastadas constituyen una de las últimas reservas de bosques templados con baja alteración humana y elevada biodiversidad.

PUEDES VER: Incendio forestal alcanza áreas de conservación y refugio en Madre de Dios

lr.pe

Las autoridades advierten que estos fenómenos, lejos de ser un hecho aislado, está vinculado con la acción humana y con una crisis climática que es subestimada. Además, destacaron que, de no tomar las medidas necesarias, los bosques podrían sufrir un daño irreversible.

Solo en agosto se reportaron 254 siniestros, debido a las condiciones propias de la temporada seca, con menores niveles de humedad, mayor intensidad solar y fuertes vientos que favorecen la propagación del fuego, según el informe del Indeci.

En los últimos días, dicha institución confirmó que un total de seis incendios forestales fueron extinguidos en los distritos de Sihuas (Áncash), Iguaín (Ayacucho), Nueva Requena (Ucayali), Mollepata (Cusco), Las Piedras (Madre de Dios) y Cayma (Arequipa).

Asimismo, otro incendio fue controlado en San Jerónimo (Apurímac), donde las llamas consumieron cobertura natural sin ocasionar daños a la vida ni la salud de la población.

La especialista en Gestión de Riesgos y Desastres del Indeci, Katy Rivera Montalván, destacó que la entidad, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene un monitoreo permanente y coordina acciones con los Centros de Operaciones de Emergencia Regional (COER), Provincial y Distrital, así como con las autoridades locales.

De esta manera, dice, se asegura una respuesta inmediata y articulada frente a emergencias de gran magnitud.

En caso de presentarse un incendio forestal, Rivera recalcó que la población no debe intervenir directamente si no cuenta con el entrenamiento ni el equipo adecuado.

PUEDES VER: Madre de Dios: bomberos luchan contra el fuego y la indiferencia

lr.pe

“La recomendación principal es informar de inmediato a las autoridades locales y a las entidades de primera respuesta, como los Bomberos Voluntarios (116) y la Policía Nacional (105), para que activen sus protocolos de atención”, precisó.

INDECI RECOMIENDA

Asimismo, la representante del Indeci exhortó a la ciudadanía a tomar medidas de prevención que reduzcan el riesgo de nuevos siniestros.

“Se debe evitar encender fuego al aire libre cerca de bosques o plantaciones, no quemar residuos vegetales ni arbustos, apagar completamente fogatas o cocinas a leña, y no acumular materiales inflamables como paja o madera, que sirven como combustible para el fuego”, recomendó.

Durante una emergencia la población debe mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades locales y entidades de respuesta, entre ellas Bomberos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, el Servicio Nacional Forestal (SERFOR) y brigadas comunales.

El Indeci, adscrito al Ministerio de Defensa, subraya que la participación responsable y coordinada es fundamental para proteger la vida, los ecosistemas y reducir los impactos de los incendios forestales en nuestro país.

Notas relacionadas
Incendios forestales en Ayacucho arrasa hectáreas y se expande por fuertes vientos, advierte Indeci

Incendios forestales en Ayacucho arrasa hectáreas y se expande por fuertes vientos, advierte Indeci

LEER MÁS
Incendio forestal deja 70 alpacas heridas y arrasa con 450 hectáreas en Puno

Incendio forestal deja 70 alpacas heridas y arrasa con 450 hectáreas en Puno

LEER MÁS
Alerta roja por incendios forestales: Senamhi advierte peligro extremo en 8 regiones del Perú desde el 6 de julio

Alerta roja por incendios forestales: Senamhi advierte peligro extremo en 8 regiones del Perú desde el 6 de julio

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sicarios asesinaron a diplomático de Indonesia

Sicarios asesinaron a diplomático de Indonesia

LEER MÁS
Detienen a miembro del Ejército peruano que habría pedido coima de S/5.000 a un ciudadano en San Borja

Detienen a miembro del Ejército peruano que habría pedido coima de S/5.000 a un ciudadano en San Borja

LEER MÁS
Captan preciso instante en que sicario acribilla a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince

Captan preciso instante en que sicario acribilla a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince

LEER MÁS
Crean falsa comisaría para estafar con la venta de productos por internet en Chimbote

Crean falsa comisaría para estafar con la venta de productos por internet en Chimbote

LEER MÁS
Veterano peruano de la Guerra del Cenepa tras 30 años: "El miedo era real, pero no podía mostrarlo"

Veterano peruano de la Guerra del Cenepa tras 30 años: "El miedo era real, pero no podía mostrarlo"

LEER MÁS
Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

Sociedad

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

Peruanos que buscan visa de no inmigrantes deben cumplir nuevo requisito a partir de hoy, 2 de septiembre, según Embajada de EEUU

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Delia Espinoza denuncia constitucionalmente a Santiváñez por presuntas contrataciones irregulares cuando era ministro del Interior

Harvey Colchado asegura que desde la Digimin se hace reglaje a periodistas: "Se viene malutilizando la inteligencia"

Rosa María Palacios sobre trenes de Rafael López Aliaga: "Él quiere publicidad para su campaña"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota