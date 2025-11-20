HOYSuscripcion LR Focus

Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica
Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica     
Prófugo exalcalde de Trujillo Arturo Fernández reaparece en Argentina y promociona su candidatura

Sonriente y tranquilo, el exalcalde de Trujillo sentenciado a prisión efectiva por difamación informó que se encuentra en Argentina.

Arturo Fernández, promociona su candidatura a la vicepresidencia con el partido Un Camino Diferente desde la clandestinidad. Foto: composición LR
Arturo Fernández, promociona su candidatura a la vicepresidencia con el partido Un Camino Diferente desde la clandestinidad. El 22 de septiembre de este año el ex alcalde de Trujillo fue condenado a un año de prisión efectiva por el delito de difamación en agravio de Julio Enrique Morillas Rodríguez, trabajador de la Municipalidad Provincial de Trujillo que interpuso una querella en 2023 tras asegurar la exautoridad lo difamó en redes sociales.

La sentencia del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo ordenó su traslado al penal El Milagro y el pago de una reparación civil de 20 mil soles. Este fallo fue apelado por su defensa.

Pasan al retiro al jefe del Comando Conjunto y a 11 generales de brigada

Actualmente, Fernández Bazán se encuentra prófugo de la justicia, pero insiste en que participará en la contienda electoral. En entrevista a Milagros Leiva, indicó que permanece en la clandestinidad “en el sur” y consideró que la sentencia en su contra está motivada por intereses de “jueces apepistas” que “han estudiado en la Universidad César Vallejo”.

Ahora su posible paradero es diferente, en un reciente video publicado en sus redes sociales oficiales, Fernández aseguró que se encuentra en Buenos Aire, Argentina.

Al inicio de su mensaje se dirige “a todos los hermanos peruanos en el extranjero” y procede a mostrar distintos espacios públicos de dicho país.

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

“Hola, amigos. Muy buenos días, les saluda Arturo Fernández. Me encuentro en Buenos Aires, Argentina, no de paseo ni de vacaciones (…) Estoy aquí prófugo de la injusticia corrupta y manchada por la ‘plata como cancha’ que hay en el país", dijo.

Seguidamente, tomó como ejemplo Argentina por las áreas verdes que son accesibles para todos. "Aquí no hay diferencias entre pobres ni ricos", expresó.

En otro clip, el exburgomaestre se muestra en una barbería, también en Argentina. “Estamos en la villa (barrio), donde solamente cortan a las estrellas (…) Y acá están con su cámara, videovigilancia por si acaso. Todo tecnología de punta"

No es la primera vez que Fernández, quien ganó popularidad a nivel nacional al colocar los huacos eróticos en el distrito de Moche, está prófugo.

El 18 de marzo pasado, tras siete meses de no presentarse al proceso que se le siguió por el delito de difamación agravada contra una oficial de la Policía Nacional en la comisaría de Moche en 2019, se presentó a la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en Natasha Alta. Fue condenado a una pena suspendida y el pago de una reparación de S/ 25,000, motivo por el cual fue suspendido de la Alcaldía de Trujillo.

