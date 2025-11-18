HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Limpiaparabrisas golpea y deja inconsciente a policía durante intervención en Trujillo

El General Guillermo Llerena Portal afirmó que no se va a permitir el maltrato a la autoridad.


Población señaló a los detenidos como personas violentas. Créditos: Yolanda Goicochea / La República.
Un efectivo de la Policía Nacional resultó herido luego de ser agredido por uno de los tres intervenidos durante un operativo realizado en la intersección de la avenida América Oeste con Antenor Orrego, en Trujillo.

La situación se originó cuando transportistas alertaron a la PNP sobre dos peruanos y una extranjera que venían hostigando a conductores y exigiendo limpiar parabrisas de vehículos en plena vía pública, generando molestias y alterando el orden.

Al llegar la patrulla dirigida por efectivos de la Región Policial La Libertad, los intervenidos reaccionaron con violencia extrema. En medio del forcejeo, uno de ellos lanzó un golpe directo que dejó inconsciente a un suboficial, evidenciando el nivel de agresividad y el riesgo al que se enfrentan los agentes en labores de control.

Los detenidos fueron identificados como Luis Alexander Ferrer Chunga, Luis Enrique Ferrer Panta y Ruth María González Tamayo, quienes fueron trasladados a la Comisaría El Alambre. Ninguno presentó requisitorias

El general Llerena Portal aseguró que no se permitirá la agresión a los policías y que se altere la paz de la sociedad.

