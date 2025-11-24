El rector Emilio Ramírez defendió la transparencia del proceso, asegurando que no se anulará el examen y que la lista de 482 ingresantes se mantiene sin cambios.

El rector Emilio Ramírez defendió la transparencia del proceso, asegurando que no se anulará el examen y que la lista de 482 ingresantes se mantiene sin cambios.

Este lunes 24 de noviembre, el Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho realizó un allanamiento en las oficinas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) como parte de una investigación por presuntas irregularidades en el reciente proceso de admisión 2026-II, el cual se realizó este domingo 23 del mes.

La intervención, liderada por la fiscal adjunta provincial Nelly Janet Quichca Ccasani, incluyó el ingreso a áreas clave del proceso de admisión, como las oficinas de Admisión e Informática, el centro de cómputo, la sala de servidores y los espacios donde se revisan y califican las pruebas. Peritos informáticos y agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía brindaron apoyo técnico y operativo.

TE RECOMENDAMOS CONGRESO ELIMINA EDUCACIÓN QUE PROTEGE DE 4BVS0S A MENORES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Durante la diligencia, se incautaron computadoras, servidores, cartillas ópticas, documentos y dispositivos electrónicos que podrían aportar información sobre un presunto cobro de coimas para favorecer a determinados postulantes. La denuncia señala que se habría manipulado la hoja óptica de respuestas para alterar resultados del examen de ingreso.

PUEDES VER: Niño quedó atrapado en escaleras eléctricas del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

La UNSCH descarta irregularidades

Frente a la intervención, el rector de la universidad, Emilio Ramírez, defendió el trabajo de la comisión encargada del proceso de admisión. Sostuvo que la evaluación se desarrolló con normalidad y que su equipo actuó con transparencia, pese a las denuncias que motivaron la acción fiscal.

“Reitero públicamente mi confianza en la comisión de admisión, que está conformada por docentes con amplia trayectoria y probidad. Los resultados son válidos. No hay una sola prueba que demuestre lo contrario. Se ha cumplido con los protocolos”, afirmó durante una conferencia de prensa.

La autoridad universitaria también aseguró que el examen no será anulado y que se mantiene la lista de los 482 ingresantes que aprobaron la evaluación del último domingo en las carreras de Educación Secundaria: Ciencias Sociales y Filosofía, Psicología, Ingeniería Ambiental, Trabajo Social, Biología, Arqueología e Historia, Arquitectura, Medicina Humana, Ingeniería de Sistemas, entre otras.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.