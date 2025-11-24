HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Fiscalía allana universidad San Cristóbal de Huamanga por presunto cobro de coimas para favorecer a postulantes en examen de admisión 2026-II

El rector de la UNSCH, Emilio Ramírez, defiende la transparencia del proceso y garantiza que no se anulará el examen, que dejó 482 ingresantes en las carreras de Educación Secundaria,Trabajo Social, Biología, entre otras.

El rector Emilio Ramírez defendió la transparencia del proceso, asegurando que no se anulará el examen y que la lista de 482 ingresantes se mantiene sin cambios.
El rector Emilio Ramírez defendió la transparencia del proceso, asegurando que no se anulará el examen y que la lista de 482 ingresantes se mantiene sin cambios.

Este lunes 24 de noviembre, el Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho realizó un allanamiento en las oficinas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) como parte de una investigación por presuntas irregularidades en el reciente proceso de admisión 2026-II, el cual se realizó este domingo 23 del mes.

La intervención, liderada por la fiscal adjunta provincial Nelly Janet Quichca Ccasani, incluyó el ingreso a áreas clave del proceso de admisión, como las oficinas de Admisión e Informática, el centro de cómputo, la sala de servidores y los espacios donde se revisan y califican las pruebas. Peritos informáticos y agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía brindaron apoyo técnico y operativo.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO ELIMINA EDUCACIÓN QUE PROTEGE DE 4BVS0S A MENORES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Durante la diligencia, se incautaron computadoras, servidores, cartillas ópticas, documentos y dispositivos electrónicos que podrían aportar información sobre un presunto cobro de coimas para favorecer a determinados postulantes. La denuncia señala que se habría manipulado la hoja óptica de respuestas para alterar resultados del examen de ingreso.

PUEDES VER: Niño quedó atrapado en escaleras eléctricas del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

lr.pe

La UNSCH descarta irregularidades

Frente a la intervención, el rector de la universidad, Emilio Ramírez, defendió el trabajo de la comisión encargada del proceso de admisión. Sostuvo que la evaluación se desarrolló con normalidad y que su equipo actuó con transparencia, pese a las denuncias que motivaron la acción fiscal.

“Reitero públicamente mi confianza en la comisión de admisión, que está conformada por docentes con amplia trayectoria y probidad. Los resultados son válidos. No hay una sola prueba que demuestre lo contrario. Se ha cumplido con los protocolos”, afirmó durante una conferencia de prensa.

La autoridad universitaria también aseguró que el examen no será anulado y que se mantiene la lista de los 482 ingresantes que aprobaron la evaluación del último domingo en las carreras de Educación Secundaria: Ciencias Sociales y Filosofía, Psicología, Ingeniería Ambiental, Trabajo Social, Biología, Arqueología e Historia, Arquitectura, Medicina Humana, Ingeniería de Sistemas, entre otras.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Comisión de Disciplina de la FPF falla en contra de Ayacucho FC: pierden partido ante Comerciantes y quedan en zona de descenso

Comisión de Disciplina de la FPF falla en contra de Ayacucho FC: pierden partido ante Comerciantes y quedan en zona de descenso

LEER MÁS
Contraloría informa que se entregaron adelantos irregulares por S/92 millones para el estadio de Ayacucho, que solo tiene 18% de avance

Contraloría informa que se entregaron adelantos irregulares por S/92 millones para el estadio de Ayacucho, que solo tiene 18% de avance

LEER MÁS
José Jerí anuncia purga en el IPD tras fracaso Bolivariano en Ayacucho, pese a blindar pacto Oscorima - Boluarte

José Jerí anuncia purga en el IPD tras fracaso Bolivariano en Ayacucho, pese a blindar pacto Oscorima - Boluarte

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Encuentran tiburón megaboca varado en mar de Piura, y pobladores filetearon su carne, pese a ser una especie rara en el mundo

Encuentran tiburón megaboca varado en mar de Piura, y pobladores filetearon su carne, pese a ser una especie rara en el mundo

LEER MÁS
Clases suspendidas el martes 25 de noviembre, según Minedu: esta región tendrá día no laborable

Clases suspendidas el martes 25 de noviembre, según Minedu: esta región tendrá día no laborable

LEER MÁS
Niño quedó atrapado en escaleras eléctricas del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

Niño quedó atrapado en escaleras eléctricas del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

LEER MÁS
Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

LEER MÁS
Hombre muere tras quedarse dormido en la pista y ser atropellado por miniván en San Martín de Porres

Hombre muere tras quedarse dormido en la pista y ser atropellado por miniván en San Martín de Porres

LEER MÁS
Gremios anuncian que no habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre y evalúan fechas para medida

Gremios anuncian que no habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre y evalúan fechas para medida

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Casa de Todos en el Cercado de Lima luce abandonada y con estructuras oxidadas tras reabrirse como refugio para mujeres luego de dos años

River Plate vs Racing EN VIVO HOY: horario y posibles alineaciones del partido por los octavos de final de la liga argentina 2025

Nuevo hallazgo arqueológico en Perú supera en antigüedad al observatorio solar de Chankillo, según el Ministerio de Cultura

Sociedad

Casa de Todos en el Cercado de Lima luce abandonada y con estructuras oxidadas tras reabrirse como refugio para mujeres luego de dos años

Nuevo hallazgo arqueológico en Perú supera en antigüedad al observatorio solar de Chankillo, según el Ministerio de Cultura

Arequipa: triple choque en la Panamericana Sur deja siete heridos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de José Jerí insiste en proyecto de ley que crea el delito de información reservada

Wilson Soto justifica proyecto que exige título profesional a influencers: "En China ya se regula este tema"

Jefe del INPE no pasará por prueba del polígrafo pese a denuncia de cobro de coimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025