Sociedad

Resultados del examen de admisión UNSCH 2026-II: link para ver lista completa de ingresantes

Este domingo 23 de noviembre, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) realiza su examen de admisión ordinario para sus 28 escuelas profesionales en áreas de ciencias, letras y biomédicas.

Resultados del examen de admisión UNSCH 2026-II
Resultados del examen de admisión UNSCH 2026-II | Foto: DILO Fuerte Ayacucho.

Este domingo 23 de noviembre, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) realiza su examen de admisión en la modalidad ordinaria. La evaluación se desarrolla en el campus universitario de la institución, en Portal Independencia N° 57 – Huamanga, Ayacucho.

Los aspirantes a una de las 28 escuelas profesionales, deberán cumplir con los requisitos de vestimenta y documentación obligatoria, además de llegar dentro del horario de ingreso y solo llevar los objetos permitidos.

lr.pe

Conoce los puntajes oficiales del examen de admisión UNSCH 2026-II

La universidad ofrece las modalidades de ingreso ordinario y exonerados. El primer caso, realizado este 23 de noviembre, está dirigido a estudiantes que hayan culminado la educación secundaria, bachillerato o educación básica alternativa. Al finalizar la prueba, los resultados se encontrarán disponibles en la página oficial de la casa de estudios, en el siguiente ENLACE.

La modalidad de exonerados, cuyos últimos resultados se dieron a conocer el domingo 16 de noviembre, incluye a las personas con discapacidad, los dos primeros puestos de secundaria, los egresados en los dos últimos años previos al examen de admisión 2022-II de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), los deportistas calificados de alto nivel, los graduados o titulados, estudiantes provenientes de otras universidades del país o del extranjero, funcionarios, servidores públicos o hijos de estos, personas originarias procedentes de los pueblos indígenas andino-amazónico y adjudicados del Centro Preuniversitario de la UNSCH.

¿Qué carreras profesionales ofrece la UNSCH?

Los postulantes a la UNSCH pueden optar por una de las 28 escuelas profesionales, agrupadas en tres Áreas Académicas:

ÁREA I: CIENCIAS

  • Administración de Empresas
  • Agronomía
  • Ciencias Físico-Matemáticas
  • Contabilidad y Auditoría
  • Economía
  • Ingeniería Agrícola
  • Ingeniería Agroforestal
  • Ingeniería Agroindustrial
  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería de Minas
  • Ingeniería de Sistemas
  • Ingeniería en Industrias Alimentarias
  • Ingeniería Química

ÁREA II: LETRAS

  • Antropología Social
  • Arqueología e Historia
  • Ciencias de la Comunicación
  • Derecho
  • Educación Física
  • Educación Inicial
  • Educación Primaria
  • Educación Secundaria
  • Trabajo Social

ÁREA III: BIOMÉDICAS

  • Biología
  • Enfermería
  • Farmacia y Bioquímica
  • Medicina Humana
  • Medicina Veterinaria
  • Obstetricia

Cada una de estas carreras dispone de un plan de estudios diseñado para brindar una formación integral, acorde con las demandas del mercado laboral y las necesidades de desarrollo de la región.

