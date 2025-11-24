Niño quedó atrapado en escaleras eléctricas del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

Tras el incidente, personal del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez auxilió al menos y lo trasladó a la clínica más cercana. Foto: Composición LR

Durante las 12:51 p.m. del último domingo 23 de noviembre, se reportó un incidente dentro del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en donde un menor de edad quedó atrapado en la estructura de una de las escaleras eléctricas.

Tras el incidente, se aplicaron los protocolos de seguridad para retirar al niño de la estructura metálica. De acuerdo con el comunicado de Lima Airport Partners, el menor recibió atención médica inmediata por parte del servicio de atenciones de emergencia del aeropuerto.

Pronunciamiento de LAP. Foto: LAP

Menor fue auxiliado tras quedar atrapado en escalera eléctrica del Aeropuerto Jorge Chávez

Según precisa el pronunciamiento de LAP, se "confirmó la ausencia de lesiones visibles, pero recomendamos su traslado a una clínica cercana para descartar cualquier contusión".

Asimismo, las imágenes del incidente muestran que el hecho sucedió cuando el menor bajaba por las escaleras eléctricas, cuando las mismas atraparon la bota del niño. Según cuentas los testigos, pasajeros que se encontraban en el lugar intentaron detener las escaleras para liberar al pequeño.

¿Cuál es el estado de salud del menor?

El pronunciamiento de LAP menciona que los padres optaron por trasladar al menos por su cuenta a su seguro particular para las revisiones médicas correspondientes y descartar cualquier tipo de lesión.

"Lamentamos la preocupación que este incidente pudo generar en la familia del menor, el personal del aeropuerto brindó asistencia en todo momento. Desde LAP reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de todos nuestros pasajeros y usuarios", se lee en el comunicado.

