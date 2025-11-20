La obra del estadio para los Juegos Bolivarianos presenta un avance físico de apenas 18%, a pesar de que el presupuesto acumulado ya suma S/ 422 millones. Este proyecto del Gobierno Regional de Ayacucho, considerado una de sus principales iniciativas, arrastra retrasos, observaciones técnicas y decisiones administrativas que generan preocupación entre los órganos de control. La Contraloría detectó que se otorgaron S/ 92 millones en adelantos sin las garantías exigidas y advirtió fallas en el fideicomiso encargado de manejar los recursos. Por ello, recomendó adoptar acciones correctivas.

Las irregularidades señaladas no solo afectan el ritmo de ejecución, sino que también han derivado en el inicio de una investigación fiscal. Las alertas de control indican que la emblemática infraestructura destinada a los Juegos Bolivarianos enfrenta cuestionamientos por la gestión de los recursos y la administración del proyecto. Esto mantiene bajo supervisión la actuación del Gobierno Regional de Ayacucho.

Presupuesto de S/422 millones y adelanto de S/92 millones sin garantías elevan alertas sobre el estadio de Ayacucho

La obra del estadio para los Juegos Bolivarianos quedó lejos de las promesas iniciales. En 2023, Wilfredo Oscorima afirmó que estaría lista en diciembre de 2025, mientras que Dina Boluarte reiteró ese compromiso un año después. Pero para noviembre de 2025 el proyecto solo alcanzó un 18% de avance, sin arcos instalados ni una estructura deportiva clara, pese al presupuesto proyectado que llegó a S/422 millones y generó inquietud por el contraste entre gasto y progreso real.

A este escenario se sumó una transferencia anticipada de S/92 millones del Gobierno Regional de Ayacucho al Consorcio Deportivo Libertad. La Contraloría advirtió que ese adelanto salió sin las cartas fianza exigidas y que el fideicomiso aprobado para reemplazarlas no funcionó como debía. Los recursos, en vez de ingresar a la administradora fiduciaria, terminaron en una cuenta de la empresa Pérgola, lo que elevó las observaciones y reforzó las dudas sobre la gestión del proyecto.

Fiscalía activa indagación por adelanto de S/92 millones y riesgos ante la cercanía de los Juegos Bolivarianos

La investigación fiscal avanza sobre la transferencia de S/92 millones y otras presuntas irregularidades en la reconstrucción del Complejo Deportivo Venezuela, conocido como Cumaná. Las diligencias incluirán la revisión de los plazos de devolución pactados y de los documentos que respaldaron el reemplazo de las garantías exigidas, con el objetivo de determinar responsabilidades en la gestión del proyecto.

La inauguración de los Juegos Bolivarianos está programada para el 22 de noviembre, una fecha que incrementa la presión sobre Ayacucho. La infraestructura presenta avances parciales y mantiene procesos de control en curso por parte de la Contraloría y el Ministerio Público, lo que genera dudas sobre la capacidad de la región para recibir la competencia en las condiciones previstas.