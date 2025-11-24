El albergue Casa de Todos fue una propuesta de la Municipalidad de Lima que buscaba acoger a 80 personas en situación de calle durante los momentos más críticos de la pandemia por la COVID-19. Lo que comenzó como una respuesta humanitaria de emergencia en la plaza de Acho terminó convirtiéndose en un programa que funcionó por más de dos años.

Tras su cierre en marzo de 2023, el destino del espacio ha quedado envuelto en incertidumbre. Los vecinos de la urbanización Palomino, donde se ubicó el albergue permanente, aseguran no conocer qué ocurrió con el proyecto ni cuáles fueron las razones que motivaron su clausura, pese a que se trataba de un servicio dirigido a una población altamente vulnerable.

“Lo que nos preocupa es que se invaden. Hemos visto gente que entra a veces; pienso que pernoctan porque en la noche veo luz”, contó una vecina al observar el deterioro evidente de la infraestructura: calaminas oxidadas, muros dañados, graffitis y piezas a punto de desprenderse. Aunque el terreno sí tiene un uso asignado, su apariencia refleja abandono.

Casa de Todos: así comenzó el albergue temporal que funcionó durante la pandemia

La historia de Casa de Todos inició el 31 de marzo de 2020, cuando el país se paralizó por la pandemia y miles de personas en situación de calle no tenían dónde protegerse. En la Plaza de Acho, la Municipalidad de Lima y la Beneficencia instalaron una gran carpa con capacidad para 122 personas, dividida en ocho habitaciones, cuatro zonas de aislamiento, un área recreativa para niños, un centro médico móvil y un tópico de salud atendido por un equipo multidisciplinario.

Durante los meses de funcionamiento, la MML informó que 40 albergados regresaron con sus familias, otros fueron derivados a asilos y centros de reposo, y algunos volvieron a sus regiones de origen. Las mujeres y menores fueron trasladados a albergues municipales para una atención diferenciada.

El 22 de enero de 2021, la gestión municipal inauguró el albergue permanente Casa de Todos en un terreno de 4.200 metros cuadrados en la urbanización Palomino. El espacio —diseñado para acoger hasta 80 personas sin hogar, principalmente adultos mayores— contaba con 40 habitaciones dobles, áreas de lectura, entretenimiento, talleres, biohuerto, áreas verdes, una posta médica, ambientes para el personal y un programa de reinserción social y laboral.

Cierre de ‘Casa de Todos’: irregularidades y gastos excesivos

A finales de marzo de 2023, la Beneficencia de Lima decidió cerrar el albergue tras una revisión exhaustiva de su operación. La entidad señaló haber encontrado irregularidades en la implementación y gestión del programa, provenientes de la administración anterior liderada por el exalcalde Jorge Muñoz. Las observaciones fueron derivadas a la Oficina de Control Institucional, bajo la Contraloría General de la República.

Entre los principales hallazgos se identificó un gasto excesivo destinado a mantener un albergue diseñado para 90 personas, cuando en su último año solo atendía a 28 residentes. La población se redujo por reubicaciones familiares, fallecimientos y egresos. A pesar de ello, durante los años de funcionamiento se invirtieron cerca de 10 millones de soles, sin garantizar una atención integral en su etapa final.

Tras el cierre, 20 adultos mayores fueron trasladados al Hogar Canevaro (Centro de Atención Residencial Geronto-Geriátrico Ignacia Rodulfo Vda. de Canevaro) y ocho personas optaron por retornar con sus familias. La Beneficencia precisó que el gasto extraordinario en este programa afectó la sostenibilidad de otros servicios, como el Puericultorio Pérez Araníbar, que atiende a niños, niñas y adolescentes y requiere un presupuesto anual de 7 millones de soles, pero tuvo que destinar recursos no previstos para sostener Casa de Todos.

En paralelo, la Beneficencia y la Municipalidad de Lima anunciaron su transformación en un nuevo proyecto: Casa de Todas, orientado a mujeres víctimas de violencia familiar.

Refugio para mujeres a cargo del MIMP: Casa de Todas opera entre dudas y deterioro

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Programa Nacional Aurora, y la Municipalidad de Lima suscribieron un convenio mediante el cual la Beneficencia de Lima donó el inmueble para adaptarlo como un espacio de protección para víctimas de violencia de género. Así nació el Hogar de Refugio Temporal (HRT) Casa de Todas, operativo desde febrero de 2024 hasta la actualidad.

Según el anuncio oficial, este centro ofrece atención profesional en psicología, trabajo social, salud, cuidado de niñas y niños, educación, y acompañamiento permanente para fortalecer la autonomía de las usuarias, ayudarlas a tomar decisiones informadas e impulsar su inserción laboral hacia una autonomía económica.

La República pudo constatar que en el interior del predio sí residen mujeres y menores de edad, cuyas identidades se mantienen en reserva por motivos de seguridad. Personal del MIMP próximo al lugar precisó que no se difunde mayor información justamente por medidas de protección. Sin embargo, hacia el exterior, los vecinos aseguran desconocer su verdadero funcionamiento debido al evidente deterioro de la infraestructura.

“Dijeron que iban a poner un centro médico, pero no han hecho nada; todo está cercado”, comentó una vecina, señalando el deterioro de las estructuras metálicas. “Ahora está siendo un estorbo, porque podría hacerse un parque”, añadió. “Está abandonado, es plata malgastada”, opinó otro residente.

La República buscó la versión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero hasta el cierre de esta nota la institución no ofreció una respuesta.

