Vecinos de cuatro distritos de Lima Norte —San Martín de Porres, Comas, Independencia y Los Olivos—, protestan desde las 7 a.m. en la intersección de la avenida Universitaria con Germán Aguirre para expresar su rechazo a la construcción de la Vía Expresa Norte, también llamada Corredor Vial de la avenida Universitaria. La obra, ejecutada por Emape y la Municipalidad Metropolitana de Lima durante la gestión de Rafael López Aliaga, es cuestionada por carecer de expediente técnico.

Los manifestantes advierten que el tramo de 8,7 kilómetros para el Metropolitano, especialmente el segmento de cerca de 800 metros entre Germán Aguirre y José Granda, es demasiado angosto para operar como vía expresa, lo que generaría mayor congestión vehicular en la zona.

En conversación con La República, Julio Cornejo, uno de los representantes vecinales de San Martín de Porres, sostuvo que no se oponen a la construcción de la Vía Expresa Norte en su totalidad, sino que, su única demanda es para el tramo de la avenida Germán Aguirre hacia José Granda.

“Todo el resto de los 9 kilómetros del proyecto está bien, pero este tramo, el último, el que conecta de Germán Aguirre hasta José Granda, que es del distrito de San Martín de Porres, está observado. La vía Universitaria tiene 75 metros de ancho, todo el trayecto, pero justo acá se estrecha y se reduce a 25 metros”, expresó.

Además, señaló que el desarrollo del espacio para el tránsito del Metropolitano en esta vía ocasionaría reducciones en la vereda, ciclovía y afectaría el tránsito de 30 líneas de transporte público que se movilizan por esta zona todos los días. Aunque los vecinos se reunieron hasta en cuatro ocasiones con Emape para buscar soluciones alternativas, Cornejo refirió que la autoridad se "cerró" en hacer el proyecto en los 25 metros.

“Han debido de prever esto anticipadamente y buscar una solución. Nos van a reducir la vereda, la ciclovía, nos van a reducir el carril convencional. Las 30 líneas ya no van a tener los 9 metros que tenían inicialmente y solo le van a dar 6. Todo eso va a crear el doble de congestión de tránsito. Hoy, todos los días, padecemos en este tramo que lo consideramos un embudo por la gran congestión que se demora más de una hora o dos horas en poder pasar este tramo”, añadió.

Por su parte, la vecina Silvia Továr, de la urbanización San Germán, calificó a los trabajos como improvisados y cuestionó que cuando se lanzó el primer flyer en julio del 2024 se anunció como un proyecto aéreo. Asimismo, cuando consultaron sobre el tema le confirmaron que sería de esa manera. Sin embargo, la obra actual se desarrolla dentro de los carriles usados por el transporte público que circula por la avenida universitaria.

"De vía expresa no tiene nada, una vía expresa no tiene intersecciones semafóricas. Desde el inicio que lanzaron este proyecto fue engañada Lima Norte”, lamentó.

Vecinos denuncian que obra se anunció como vía aérea. Foto: Rosa Quincho / La República.

¿Qué es la Vía Expresa Norte?

Según la Municipalidad de Lima, el proyecto busca conectar el servicio del Metropolitano con la avenida Universitaria para aliviar la congestión vehicular en Lima Norte. De acuerdo con su plan de avance, en una primera etapa han cerrado parcialmente la vía para realizar trabajos en el tramo de las avenidas Tomás Valle y Angélica Gamarra por un plazo de 75 días.

La obra proyecta desarrollar un carril por sentido de cuatro metros de ancho cada uno para exclusivo uso de los buses del Metropolitano, además de un carril de adelantamiento para cada una de las 15 estaciones que se contempla construir entre la avenida José Granda (San Martín de Porres) y la avenida Metropolitana (Comas), en un plazo de dos años.

Actualmente, las construcciones en el tramo de la avenida Tomás Valle y José Granda ha generado un plan de desvío de las diversas líneas de transporte que solían movilizarse por la avenida Universitaria.

