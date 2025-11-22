Municipalidad de Lima emite ordenanza para clausurar galerías y viviendas usadas como almacenes ilegales en el Centro

La ordenanza también se aplicará a playas de estacionamiento que funcionen como almacenes clandestinos. Foto: composiciónLR/Andina

La ordenanza también se aplicará a playas de estacionamiento que funcionen como almacenes clandestinos. Foto: composiciónLR/Andina

Con el objetivo de frenar el crecimiento del comercio informal y garantizar la seguridad en el Centro de Lima, la Municipalidad emitió la Ordenanza N.º 2787, publicada en el boletín de Normas Legales del diario El Peruano. La medida busca sancionar el uso indebido de galerías comerciales, playas de estacionamiento y viviendas tipo quinta que funcionen como almacenes ilegales en zonas de alta densidad comercial.

La disposición fue firmada por el alcalde Renzo Reggiardo Barreto y contempla un conjunto de sanciones administrativas y acciones legales que se aplicarán a los propietarios o inquilinos que permitan el almacenamiento clandestino de productos o módulos relacionados al comercio ambulatorio no autorizado.

TE RECOMENDAMOS GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

¿Qué ordenó la Municipalidad de Lima sobre los almacenes ilegales en el Centro?

La Ordenanza N.º 2787 establece de forma explícita que queda prohibido usar galerías, estacionamientos y viviendas - quintas como centros de acopio de mercadería vinculada al comercio informal. Estos espacios no podrán funcionar como almacenes improvisados que faciliten la actividad comercial no regulada, frecuente en calles del Centro de Lima, especialmente durante temporadas de alta demanda. Entre los puntos más destacados de la norma se encuentran:

Clausura temporal de 48 horas a las galerías o estacionamientos que permitan el ingreso o almacenamiento de productos, carretas, módulos o materiales relacionados al comercio informal.

de a las galerías o estacionamientos que permitan el ingreso o almacenamiento de productos, carretas, módulos o materiales relacionados al comercio informal. Prohibición del uso de viviendas - quintas para almacenamiento de mercadería.

para almacenamiento de mercadería. Activación de procesos administrativos y legales para reincidentes.

El documento, de ocho artículos y tres disposiciones complementarias, incluye medidas de fiscalización y prevención que serán ejecutadas por diversas áreas de la Municipalidad de Lima, como la Gerencia de Fiscalización y Control, PROLIMA y la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

¿Qué pasará si no se obede las medidas de la Municipalidad de Lima?

Las sanciones para quienes infrinjan la ordenanza van desde el cierre temporal de sus instalaciones hasta la revocatoria de la licencia de funcionamiento, en caso de reincidencia. Esta última medida será evaluada por PROLIMA, previa remisión de un informe técnico por parte de la Gerencia de Fiscalización.

Asimismo, si se detecta que viviendas particulares o quintas del Centro de Lima son utilizadas como almacenes clandestinos, la Procuraduría Pública Municipal remitirá la documentación a la Fiscalía de Prevención del Delito. Esta instancia exhortará a los propietarios o inquilinos a cesar estas actividades ilegales.

Además, la ordenanza dispone que el personal de serenazgo deberá reportar inmediatamente cualquier indicio de infracción en sus rondas de patrullaje. Esta información será enviada a las unidades de fiscalización para iniciar los procedimientos correspondientes.