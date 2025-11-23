HOYSuscripcion LR Focus

Hombre y su hijo son atacados a balazos en Villa María del Triunfo: padre condujo herido para escapar de sicarios

El padre logró manejar su auto para pedir ayuda a pesar de sus heridas y fue trasladado al Hospital María Auxiliadora de Villa María del Triunfo para recibir atención.

Un ataque a balazos dejó heridos a un padre y su hijo en Villa María del Triunfo, mientras circulaban por la avenida Yahuar Huaca. El incidente ocurrió la tarde del sábado.
Un ataque a balazos dejó heridos a un padre y su hijo en Villa María del Triunfo, mientras circulaban por la avenida Yahuar Huaca. El incidente ocurrió la tarde del sábado.

Un padre y su hijo resultaron heridos luego de ser atacados a balazos mientras viajaban en su automóvil por Villa María del Triunfo (VMT). El ataque ocurrió la tarde de este sábado en la avenida Yahuar Huaca, cerca de la estación Pumacahua del Metro de Lima. Testigos alertaron a las autoridades tras lo que, según las primeras versiones, habría sido un atentado ejecutado por presuntos sicarios.

El conductor, identificado como Omar Rodríguez Franco, manejaba junto a su hijo cuando recibió los disparos. A pesar de estar herido en la pierna, avanzó varios metros para alejarse de los atacantes y pedir auxilio. Minutos después, agentes de Serenazgo lo trasladaron al Hospital María Auxiliadora, donde recibió atención de emergencia.

Sicarios escaparon en motocicleta

De acuerdo con fuentes policiales y testimonios recogidos en la zona, los atacantes utilizaron una motocicleta para huir y dispararon mientras el vehículo avanzaba por la avenida Yahuar Huaca. La Policía Nacional analiza cámaras de videovigilancia y recolecta evidencia para identificar a los responsables.

Los reportes indican que el vehículo presentaba impactos de bala en las ventanas y el parabrisas. El hijo del conductor no tuvo heridas físicas, pero permanece bajo acompañamiento por la situación traumática.

Vecinos exigen mayor seguridad en VMT

Los residentes de la zona expresaron su preocupación ante la frecuencia de ataques armados y solicitaron una presencia policial más constante. Indicaron que, pese al refuerzo temporal del Serenazgo, la inseguridad persiste en puntos críticos del distrito.

Este caso se suma a más de 150 homicidios registrados en Lima durante el estado de emergencia, vigente en la capital y el Callao por disposición del Gobierno, que ordenó el despliegue conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Caen 11 presuntos extorsionadores de transportistas en búnker de VMT, vinculados a triple asesinato en Lurín

Motociclista muere y su amigo queda grave tras caer en zanja abandonada en Villa María del Triunfo

¿Quién es 'Flow la Fama'? El presunto asesino de los cantantes urbanos '26is' y 'Louis Producer' en una discoteca de VMT

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

El mejor colegio del Perú no es privado: es público y está en Chaclacayo, según ranking de la PUCP

Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

Reniec confirma que a partir de esta edad ya no es necesario llevar la fotografía impresa para tramitar el DNI en Perú 2025

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

