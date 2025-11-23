Doble homicidio en Ate: sicarios asesinan a dos hombres cerca de un colegio en Huaycán
Dos hombres fueron asesinados a balazos en una zona cercana al colegio Señor de los Milagros N.° 185. Ambos presentaban impactos de proyectil y los atacantes huyeron a pie en Huaycán.
- Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos
- ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos
Un patrullaje del operativo “Control Territorial” permitió a la Policía Nacional confirmar la muerte de dos personas en una vía pública de Huaycán, en Ate, la noche de este sábado 22 de noviembre, en pleno estado de emergencia. Minutos antes, una ciudadana había alertado a los agentes tras escuchar detonaciones similares a disparos en las inmediaciones del Óvalo Alfonso Barrantes.
El ataque ocurrió alrededor de las 9:10 p.m., en el Grupo H, UCV 123-A, Lote 01, cerca de la institución educativa Señor de los Milagros N.° 185. Al llegar, los agentes encontraron a Maycol Sánchez Bejarano (34) y Gustavo Rivas Huaringa (35) tendidos en el suelo, sin signos vitales y con lesiones en la región cefálica compatibles con disparos de arma de fuego. En la zona se hallaron más de nueve casquillos y varias botellas de bebidas alcohólicas que quedaron bajo custodia policial.
TE RECOMENDAMOS
GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
PUEDES VER: Feminicidio en Surco: asesinan a joven madre que ya había denunciado a su pareja por agresión
Ate: encapuchados serían los presuntos autores
De acuerdo con vecinos de la zona, el ataque habría sido perpetrado por dos sujetos encapuchados con pasamontañas, quienes se acercaron corriendo, dispararon a quemarropa y escaparon también a pie con dirección desconocida. La Policía dispuso el aislamiento de la escena y solicitó refuerzos de la Comisaría de Huaycán, que asumió el control minutos después.
PUEDES VER: Asesinan a balazos a un segundo mototaxista en menos de 72 horas en Huacho: sería por cobro de cupos
Investigación en curso en Huaycán
La PNP mantiene activa la investigación para determinar el móvil del crimen y la identidad de los responsables. Los peritos de Criminalística realizarán el análisis balístico y recogerán evidencia complementaria que permita esclarecer el doble homicidio registrado en esta zona de Huaycán.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.