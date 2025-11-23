HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Doble homicidio en Ate: sicarios asesinan a dos hombres cerca de un colegio en Huaycán

Dos hombres fueron asesinados a balazos en una zona cercana al colegio Señor de los Milagros N.° 185. Ambos presentaban impactos de proyectil y los atacantes huyeron a pie en Huaycán.

La Policía Nacional confirma la muerte de dos personas en Huaycán, Ate, tras un tiroteo ocurrido la noche del sábado 22 de noviembre. Los cuerpos fueron hallados sin signos vitales.
La Policía Nacional confirma la muerte de dos personas en Huaycán, Ate, tras un tiroteo ocurrido la noche del sábado 22 de noviembre. Los cuerpos fueron hallados sin signos vitales. | composición LR

Un patrullaje del operativo “Control Territorial” permitió a la Policía Nacional confirmar la muerte de dos personas en una vía pública de Huaycán, en Ate, la noche de este sábado 22 de noviembre, en pleno estado de emergencia. Minutos antes, una ciudadana había alertado a los agentes tras escuchar detonaciones similares a disparos en las inmediaciones del Óvalo Alfonso Barrantes.

El ataque ocurrió alrededor de las 9:10 p.m., en el Grupo H, UCV 123-A, Lote 01, cerca de la institución educativa Señor de los Milagros N.° 185. Al llegar, los agentes encontraron a Maycol Sánchez Bejarano (34) y Gustavo Rivas Huaringa (35) tendidos en el suelo, sin signos vitales y con lesiones en la región cefálica compatibles con disparos de arma de fuego. En la zona se hallaron más de nueve casquillos y varias botellas de bebidas alcohólicas que quedaron bajo custodia policial.

TE RECOMENDAMOS

GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Feminicidio en Surco: asesinan a joven madre que ya había denunciado a su pareja por agresión

lr.pe

Ate: encapuchados serían los presuntos autores

De acuerdo con vecinos de la zona, el ataque habría sido perpetrado por dos sujetos encapuchados con pasamontañas, quienes se acercaron corriendo, dispararon a quemarropa y escaparon también a pie con dirección desconocida. La Policía dispuso el aislamiento de la escena y solicitó refuerzos de la Comisaría de Huaycán, que asumió el control minutos después.

PUEDES VER: Asesinan a balazos a un segundo mototaxista en menos de 72 horas en Huacho: sería por cobro de cupos

lr.pe

Investigación en curso en Huaycán

La PNP mantiene activa la investigación para determinar el móvil del crimen y la identidad de los responsables. Los peritos de Criminalística realizarán el análisis balístico y recogerán evidencia complementaria que permita esclarecer el doble homicidio registrado en esta zona de Huaycán.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Pachacámac: dos hombres fueron asesinados en distintos ataques ocurridos en pleno estado de emergencia

Pachacámac: dos hombres fueron asesinados en distintos ataques ocurridos en pleno estado de emergencia

LEER MÁS
Los safaris humanos en Sarajevo, el asedio más largo que expuso la crueldad humana con fines recreativos

Los safaris humanos en Sarajevo, el asedio más largo que expuso la crueldad humana con fines recreativos

LEER MÁS
Asesinan a hombre en la avenida Grau en el Centro de Lima: intentó huir al ser interceptado en su vehículo

Asesinan a hombre en la avenida Grau en el Centro de Lima: intentó huir al ser interceptado en su vehículo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

LEER MÁS
ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
El mejor colegio del Perú no es privado: es público y está en Chaclacayo, según ranking de la PUCP

El mejor colegio del Perú no es privado: es público y está en Chaclacayo, según ranking de la PUCP

LEER MÁS
Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

LEER MÁS
Migrantes llegan a la frontera de Perú por temor a deportaciones en Chile: "Ya me voy para mi país"

Migrantes llegan a la frontera de Perú por temor a deportaciones en Chile: "Ya me voy para mi país"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Sociedad

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025