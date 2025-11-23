Doble homicidio en Ate: sicarios asesinan a dos hombres cerca de un colegio en Huaycán

La Policía Nacional confirma la muerte de dos personas en Huaycán, Ate, tras un tiroteo ocurrido la noche del sábado 22 de noviembre. Los cuerpos fueron hallados sin signos vitales. | composición LR

Un patrullaje del operativo “Control Territorial” permitió a la Policía Nacional confirmar la muerte de dos personas en una vía pública de Huaycán, en Ate, la noche de este sábado 22 de noviembre, en pleno estado de emergencia. Minutos antes, una ciudadana había alertado a los agentes tras escuchar detonaciones similares a disparos en las inmediaciones del Óvalo Alfonso Barrantes.

El ataque ocurrió alrededor de las 9:10 p.m., en el Grupo H, UCV 123-A, Lote 01, cerca de la institución educativa Señor de los Milagros N.° 185. Al llegar, los agentes encontraron a Maycol Sánchez Bejarano (34) y Gustavo Rivas Huaringa (35) tendidos en el suelo, sin signos vitales y con lesiones en la región cefálica compatibles con disparos de arma de fuego. En la zona se hallaron más de nueve casquillos y varias botellas de bebidas alcohólicas que quedaron bajo custodia policial.

Ate: encapuchados serían los presuntos autores

De acuerdo con vecinos de la zona, el ataque habría sido perpetrado por dos sujetos encapuchados con pasamontañas, quienes se acercaron corriendo, dispararon a quemarropa y escaparon también a pie con dirección desconocida. La Policía dispuso el aislamiento de la escena y solicitó refuerzos de la Comisaría de Huaycán, que asumió el control minutos después.

Investigación en curso en Huaycán

La PNP mantiene activa la investigación para determinar el móvil del crimen y la identidad de los responsables. Los peritos de Criminalística realizarán el análisis balístico y recogerán evidencia complementaria que permita esclarecer el doble homicidio registrado en esta zona de Huaycán.

