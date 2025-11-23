HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Asesinan a balazos a un segundo mototaxista en menos de 72 horas en Huacho: sería por cobro de cupos

La víctima, Luis Romero, fue hallada sin vida dentro de su mototaxi con siete casquillos de bala en la escena, en Huacho. PNP llegó hasta el lugar de los hechos y especula la hipótesis de un posible asesinato por cobro de cupos.

Mototaxista fue hallado sin vida dentro de su unidad en Huacho por presuntamente no pagar cupos a extorsionadores.
Mototaxista fue hallado sin vida dentro de su unidad en Huacho por presuntamente no pagar cupos a extorsionadores. | Foto: Latina

Un segundo mototaxista fue asesinado a balazos en menos de 72 horas en la avenida El Milagro, en el distrito de Santa María, Huacho. Diversas unidades de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta el lugar de los hechos para esclarecer lo ocurrido y recabar información sobre el ataque registrado.

En la escena del crimen, difundida por Latina, se hallaron siete casquillos de bala. La víctima, identificada como Luis Romero, fue encontrada sin vida dentro de su unidad. La esposa y los hijos del mototaxista, quien era residente del distrito de Hualmay, llegaron hasta la zona y rompieron en llanto al ver a su familiar fallecido.

TE RECOMENDAMOS

GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Migrantes llegan a la frontera de Perú por temor a deportaciones en Chile: "Ya me voy para mi país"

lr.pe

Asesinato a mototaxista en Huacho sería por cobro de cupos

La PNP no descarta que se trate de un caso de extorsión por cobro de cupos o de una represalia vinculada al préstamo ‘gota a gota’. Aun así, los oficiales continúan realizando las diligencias correspondientes, pues aún buscan esclarecer los motivos del asesinato. Los agentes esperan contar con el apoyo de las cámaras de seguridad de los vecinos de la zona.

Hace unos días, en la tarde del 20 de noviembre, un mototaxista fue asesinado en Villa María del Triunfo (VMT) a manos de dos sujetos armados que, a bordo de una motocicleta, le dispararon cerca del cruce de la avenida El Sol con Pista Nueva.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Pachacámac: dos hombres fueron asesinados en distintos ataques ocurridos en pleno estado de emergencia

Pachacámac: dos hombres fueron asesinados en distintos ataques ocurridos en pleno estado de emergencia

LEER MÁS
Los safaris humanos en Sarajevo, el asedio más largo que expuso la crueldad humana con fines recreativos

Los safaris humanos en Sarajevo, el asedio más largo que expuso la crueldad humana con fines recreativos

LEER MÁS
Asesinan a hombre en la avenida Grau en el Centro de Lima: intentó huir al ser interceptado en su vehículo

Asesinan a hombre en la avenida Grau en el Centro de Lima: intentó huir al ser interceptado en su vehículo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

LEER MÁS
ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

LEER MÁS
El mejor colegio del Perú no es privado: es público y está en Chaclacayo, según ranking de la PUCP

El mejor colegio del Perú no es privado: es público y está en Chaclacayo, según ranking de la PUCP

LEER MÁS
Sunedu otorga licenciamiento a la Universidad Nacional de Música: UNM ofrece 25 programas académicos para estudiantes de pregrado

Sunedu otorga licenciamiento a la Universidad Nacional de Música: UNM ofrece 25 programas académicos para estudiantes de pregrado

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 20 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Sociedad

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Se suspenden las clases en colegios este 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025