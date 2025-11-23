Asesinan a balazos a un segundo mototaxista en menos de 72 horas en Huacho: sería por cobro de cupos

Mototaxista fue hallado sin vida dentro de su unidad en Huacho por presuntamente no pagar cupos a extorsionadores. | Foto: Latina

Un segundo mototaxista fue asesinado a balazos en menos de 72 horas en la avenida El Milagro, en el distrito de Santa María, Huacho. Diversas unidades de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta el lugar de los hechos para esclarecer lo ocurrido y recabar información sobre el ataque registrado.

En la escena del crimen, difundida por Latina, se hallaron siete casquillos de bala. La víctima, identificada como Luis Romero, fue encontrada sin vida dentro de su unidad. La esposa y los hijos del mototaxista, quien era residente del distrito de Hualmay, llegaron hasta la zona y rompieron en llanto al ver a su familiar fallecido.

Asesinato a mototaxista en Huacho sería por cobro de cupos

La PNP no descarta que se trate de un caso de extorsión por cobro de cupos o de una represalia vinculada al préstamo ‘gota a gota’. Aun así, los oficiales continúan realizando las diligencias correspondientes, pues aún buscan esclarecer los motivos del asesinato. Los agentes esperan contar con el apoyo de las cámaras de seguridad de los vecinos de la zona.

Hace unos días, en la tarde del 20 de noviembre, un mototaxista fue asesinado en Villa María del Triunfo (VMT) a manos de dos sujetos armados que, a bordo de una motocicleta, le dispararon cerca del cruce de la avenida El Sol con Pista Nueva.

