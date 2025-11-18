HOYSuscripcion LR Focus

Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'
Sociedad

Caen 11 presuntos extorsionadores de transportistas en búnker de VMT, vinculados a triple asesinato en Lurín

La banda está acusada de extorsionar a transportistas y empresarios en Lurín y Pachacámac, y se les vincula con el asesinato de tres personas ocurrido el 16 de octubre.

La Policía Nacional del Perú desarticuló a una banda dedicada a la extorsión y el sicariato en Villa María del Triunfo
La Policía Nacional del Perú desarticuló a una banda dedicada a la extorsión y el sicariato en Villa María del Triunfo | Foto: Composición LR/Ministerio del Interior

Once sujetos que pertenecen a la banda criminal Los Intocables de Villa fueron detenidos en flagrancia con posesión de armas de fuego, municiones, material explosivo y drogas dentro de una vivienda ubicada en la calle Jorge Días Velásquez Mz K Lot. 7, el sector la tablada de Lurín, en el distrito de Villa María del Triunfo. Los detenidos son sindicados por extorsionar a transportistas y empresarios en Lurín y Pachacámac.

De acuerdo con las investigaciones policiales, la banda criminal está implicada en el homicidio calificado de tres personas a bordo de una combi a la altura del Óvalo Chepen, Lurín, el pasado 16 de octubre. El presunto móvil del crimen sería el cobro de cupos, ya que el ataque se ejecutó cuando la unidad realizaba su último viaje. Asimismo, entre los detenidos figura un ciudadano peruano y otros 10 extranjeros.

Explosivos encontrados en el inmueble. Foto: PNP

Banda criminal dedicada a la extorsión contra transportistas y empresarios

La Policía Nacional del Perú (PNP) allanó el inmueble en donde se encontraban los implicados, quienes también se autodenominan Los Sanguinarios del Sur. Además, se incautó 25 teléfonos, 2 armas de fuego, 9 cédulas de identidad, municiones, dinero en efectivo, chips y explosivos.

Detenidos en flagrancia con armas y explosivos. Foto: PNP

En tanto, las diligencias del caso están a cargo de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Villa María del Triunfo (Cuarto Despacho), que dirige la investigación en coordinación con personal policial, el Departamento de Investigación Criminal (Depincri). Entre los detenidos figuran:

  • Wesley Wanderley Del Aguila Ochoa (27)
  • Carlos Rico Alejandro (43)
  • Johan José Padilla Fuentes (27)
  • Carlos Eduardo Piñero Herrera (29)
  • Mawin Jesús Ramírez Palacios (33)
  • Marco Antonio Rico Ramírez (22)
  • Charlie José Bacca (23)
  • Daniel SALAS Cortesía (33)
  • Carlos Javier Linarez (31)
  • Henry Daniel Molina Rivas (28)
  • Jason David Acosta Mendoza (22)
Acusados de extorsionar a transportistas y empresarios en VMT. Foto: PNP

Por último, el Ministerio Público mantiene en custodia a los 11 hombres, quienes serán investigados por posesión ilegal de armas y su presunta implicancia en el homicidio calificado de 3 personas.

