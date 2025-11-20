Asesinan a mototaxista en Villa María del Triunfo: crimen ocurrió a dos cuadras de la comisaría del distrito

Presuntos sicarios asesinan a mototaxista en VMT, cerca a la Municipalidad del distrito. | Composición LR | Facebook

Esta tarde del 20 de noviembre, otra muerte más se suma a los asesinatos ocurridos durante el estado de emergencia. Un mototaxista fue asesinado por dos sujetos armados a bordo de una moto cerca al cruce de la av. El Sol con Pista Nueva, en el distrito de Villa María del Triunfo.

De acuerdo con información preliminar de medios locales, el conductor del vehículo menor recibió alrededor de 10 disparos cuando se encontraba al interior de su unidad. A pesar de que los transeúntes quisieron socorrerlo, la víctima ya había fallecido.

El personal de la Policía Nacional (PNP) llegó al lugar para cercar la escena del crimen y preservar las pruebas del ataque. Se espera la llegada de la Fiscalía para que inicie las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

Serenos de VMT fueron atacados

Imágenes del personal de serenazgo de Villa María del Triunfo registraron los precisos momentos en el que dos miembros del Grupo de Intervención Rápida (G.I.R) del distrito iniciaron una persecución a los presuntos autores del crimen.

En su desplazamiento, los agentes municipales fueron atacados a balazos. A pesar de que ponían en riesgo su integridad, los serenos continuaron con su recorrido, pero lamentablemente los involucrados lograron escapar. Los trabajadores no fueron heridos.

Información preliminar de vecinos de la zona, una moto lineal con dos sujetos a bordo habrían llegado hasta el punto donde se encontraba su víctima para abrir fuego contra el vehículo menor. La identidad de la víctima aún no ha sido confirmada.

