Sociedad

¿Quién es 'Flow la Fama'? El presunto asesino de los cantantes urbanos '26is' y 'Louis Producer' en una discoteca de VMT

El homicidio se atribuye a disputas por regalías en la industria musical urbana, donde Antonio Delmar Tapia Clausen, alias 'Flow la Fama', es reconocido como un protagonista en las negociaciones del género.

La detención de Antonio Delmar Tapia Clausen, conocido como 'Flow La Fama', avanza en la investigación por el asesinato de los cantantes urbanos 26IS y Louis Producer, en Villa María del Triunfo.
La detención de Antonio Delmar Tapia Clausen, conocido como 'Flow La Fama', avanza en la investigación por el asesinato de los cantantes urbanos 26IS y Louis Producer, en Villa María del Triunfo.

La detención de Antonio Delmar Tapia Clausen, conocido como 'Flow La Fama', ha marcado un giro en la investigación por el asesinato de los cantantes urbanos José Israel Oria Infante ('26IS') y Luis Antonio Venegas Carrasco ('Louis Producer'), ocurrido en abril en Villa María del Triunfo. El productor es señalado por la Policía Nacional (PNP) como autor intelectual del ataque ejecutado a la salida de la discoteca Denbow.

El caso sacudió a la escena urbana por la violencia del crimen y por las crecientes tensiones dentro de un circuito donde las regalías, la gestión de artistas y el control de la escena generan disputas. La Dirincri ejecutó la captura en el Callao mediante una orden judicial, cerrando una etapa clave de la investigación que ya acumulaba varios implicados y versiones contradictorias.

Capturan a 'Flow La Fama', presunto autor intelectual del asesinato de los artistas urbanos '26is' y 'Louis Producer' en VMT

'Flow La Fama': productor musical detenido

Tapia Clausen, de 25 años, es conocido en la movida urbana como un operador influyente entre jóvenes artistas del malianteo. Trabajaba como productor y facilitador de colaboraciones, y aparecía con frecuencia en registros junto a intérpretes emergentes, quienes lo consideraban un gestor clave para obtener visibilidad.

La Policía sostiene que su rol en el crimen va más allá de ese respaldo artístico. Según las investigaciones fiscales, 'Flow La Fama' habría ordenado el ataque tras una serie de desacuerdos vinculados al control de regalías, un rubro que mueve fuertes sumas y que, de acuerdo con testigos, generó tensiones con '26IS' (de 22 años) y 'Louis Producer'. La PNP lo detuvo en el Callao tras identificar movimientos, comunicaciones y testimonios que lo situaban en el centro de la planificación del atentado.

Pese a su arresto, Tapia Clausen niega su implicación, alegando que tenía una relación cercana con las víctimas.

Pese a su arresto, Tapia Clausen niega su implicación, alegando que tenía una relación cercana con las víctimas. Foto: X.

Asesinan a cantantes urbanos Louis Producer y 26IS en exteriores de discoteca Denbow en VMT

¿Qué ocurrió con 'Louis Producer' y '26is'?

El crimen ocurrió la madrugada del 14 de abril, cuando ambos artistas salieron de presentarse en la discoteca Denbow, en Villa María del Triunfo. Mientras se dirigían a un puesto de comida rápida, una moto lineal se aproximó y los sicarios abrieron fuego. Ambos murieron en el lugar, mientras que otras personas resultaron heridas.

Las pesquisas identificaron pronto a varios involucrados. Entre ellos, Carlos Aly Nima Salazar, alias 'Loco Aly', quien confesó haber cumplido el papel de “campana”. Su testimonio reveló que recibió S/ 100 para avisar el momento exacto en que las víctimas salieran del local, lo que permitió que los atacantes dispararan sin margen de error. También se investiga a un presunto intermediario conocido como 'Loco Jerry'. Con la reciente detención de Tapia Clausen, la PNP considera que el círculo se va cerrando en torno al autor intelectual.

Los cantantes urbanos eran conocidos como Louis Producer y 26IS.

Los cantantes urbanos eran conocidos como Louis Producer y 26IS.

¿Quiénes son Louis Producer y 26IS, los cantantes urbanos asesinados a balazos en VMT?

'Flow La Fama' negó estar involucrado en el crimen en VMT

Pese a la hipótesis policial, Tapia Clausen ha rechazado tajantemente cualquier participación en el doble asesinato. En una entrevista en un podcast difundida días después del crimen, afirmó que mantenía una relación cercana con '26IS' y que jamás habría atentado contra él ni contra 'Louis Producer'. “A 26 lo trataba como un hermanito… yo no tengo nada que ver, el que nada debe nada teme”, declaró entonces.

En otros espacios también aseguró haber sido blanco de rumores malintencionados y dijo temer por su seguridad, al punto de mudarse del Callao y usar protección por posibles amenazas. Sin embargo, para la Dirincri, su versión no calza con los testimonios y evidencias recabadas durante meses. Ahora, ya detenido, enfrenta sus primeras diligencias mientras avanza un caso que expone las tensiones y la violencia dentro del circuito urbano peruano.

Capturan a 'Flow La Fama', presunto autor intelectual del asesinato de los artistas urbanos '26is' y 'Louis Producer' en VMT

Capturan a 'Flow La Fama', presunto autor intelectual del asesinato de los artistas urbanos '26is' y 'Louis Producer' en VMT

Atentan contra bus 'El Chino' en la curva La Esperanza, límite entre Villa El Salvador y Villa María del Triunfo

Atentan contra bus 'El Chino' en la curva La Esperanza, límite entre Villa El Salvador y Villa María del Triunfo

Delincuentes intentan robar vehículo a pareja en VMT, pero familia reacciona y los persiguen con disparos

Delincuentes intentan robar vehículo a pareja en VMT, pero familia reacciona y los persiguen con disparos

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

