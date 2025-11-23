HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 4,2 sacudió Lima
Sismo de magnitud 4,2 sacudió Lima     Sismo de magnitud 4,2 sacudió Lima     Sismo de magnitud 4,2 sacudió Lima     
Sociedad

Asesinan a adolescente de 16 años: fue atacado a balazos junto con sus amigos en un parque de Piura

Un amigo del joven resultó herido y fue trasladado al hospital Apoyo II de Sullana. La Policía investiga el crimen mientras vecinos se quejan de las bandas delictivas en la zona.

Un menor de 16 años fue asesinado en un ataque a tiros en el parque de la urbanización López Albujar, Sullana, la noche del 22 de noviembre. La víctima, identificada como Breyson S. Ch., intentó huir.
Un menor de 16 años fue asesinado en un ataque a tiros en el parque de la urbanización López Albujar, Sullana, la noche del 22 de noviembre. La víctima, identificada como Breyson S. Ch., intentó huir. | Difusión

Un menor de 16 años fue acribillado en Sullana, Piura, cuando se encontraba junto a dos amigos en el parque de la primera etapa de la urbanización López Albujar, en la zona conocida como Urbanización Popular, la noche de este sábado 22 de noviembre.

Los asesinos llegaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra la víctima, quien fue identificada como Breyson S. Ch. Aunque la víctima intentó huir para resguardarse de los disparos, fue alcanzada rápidamente por las balas. En tanto, una segunda persona que lo acompañaba resultó herida tras recibir un impacto de bala en los miembros superiores.

TE RECOMENDAMOS

GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Doble homicidio en Ate: sicarios asesinan a dos hombres cerca de un colegio en Huaycán

lr.pe

Un menor de edad fallecido tras balacera en Sullana

Se conoció que el adolescente de 16 años falleció inmediatamente, y quedó tendido junto a un árbol donde fue hallado. Tras el ataque, los agresores huyeron rápidamente.

Mientras tanto, el herido fue trasladado de emergencia al hospital Apoyo II de Sullana. Asimismo, trascendió que el tercer acompañante de Breyson resultó ileso.

PUEDES VER: Asesinan a balazos a un segundo mototaxista en menos de 72 horas en Huacho: sería por cobro de cupos

lr.pe

Policía investiga móvil del crimen en Piura

Según las primeras versiones, varios individuos interceptaron y atacaron directamente al adolescente. El Ministerio Público fue notificado para proceder con el levantamiento del cuerpo. Agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer los hechos del suceso.

Aunque aun se desconocen los motivos del crimen, moradores reclaman acciones más firmes contra las bandas criminales que operan en la zona: hasta lo que va del 2025, se han registrado 40 fallecidos por sicariato en la provincia de Sullana.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Piura: 7 meses de prisión preventiva para chofer de accidente que causó la muerte de una familia

Piura: 7 meses de prisión preventiva para chofer de accidente que causó la muerte de una familia

LEER MÁS
Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

LEER MÁS
Piura: ladrones ingresan a un templo religioso y se llevan bienes por más de S/ 9.000

Piura: ladrones ingresan a un templo religioso y se llevan bienes por más de S/ 9.000

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Temblor en Lima: sismo de magnitud 4,2 remeció Matucana, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 4,2 remeció Matucana, según IGP

LEER MÁS
Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

LEER MÁS
ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

LEER MÁS
El mejor colegio del Perú no es privado: es público y está en Chaclacayo, según ranking de la PUCP

El mejor colegio del Perú no es privado: es público y está en Chaclacayo, según ranking de la PUCP

LEER MÁS
Sunedu otorga licenciamiento a la Universidad Nacional de Música: UNM ofrece 25 programas académicos para estudiantes de pregrado

Sunedu otorga licenciamiento a la Universidad Nacional de Música: UNM ofrece 25 programas académicos para estudiantes de pregrado

LEER MÁS
Migrantes llegan a la frontera de Perú por temor a deportaciones en Chile: "Ya me voy para mi país"

Migrantes llegan a la frontera de Perú por temor a deportaciones en Chile: "Ya me voy para mi país"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Sociedad

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025