Un menor de 16 años fue asesinado en un ataque a tiros en el parque de la urbanización López Albujar, Sullana, la noche del 22 de noviembre. La víctima, identificada como Breyson S. Ch., intentó huir. | Difusión

Un menor de 16 años fue acribillado en Sullana, Piura, cuando se encontraba junto a dos amigos en el parque de la primera etapa de la urbanización López Albujar, en la zona conocida como Urbanización Popular, la noche de este sábado 22 de noviembre.

Los asesinos llegaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra la víctima, quien fue identificada como Breyson S. Ch. Aunque la víctima intentó huir para resguardarse de los disparos, fue alcanzada rápidamente por las balas. En tanto, una segunda persona que lo acompañaba resultó herida tras recibir un impacto de bala en los miembros superiores.

Un menor de edad fallecido tras balacera en Sullana

Se conoció que el adolescente de 16 años falleció inmediatamente, y quedó tendido junto a un árbol donde fue hallado. Tras el ataque, los agresores huyeron rápidamente.

Mientras tanto, el herido fue trasladado de emergencia al hospital Apoyo II de Sullana. Asimismo, trascendió que el tercer acompañante de Breyson resultó ileso.

Policía investiga móvil del crimen en Piura

Según las primeras versiones, varios individuos interceptaron y atacaron directamente al adolescente. El Ministerio Público fue notificado para proceder con el levantamiento del cuerpo. Agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer los hechos del suceso.

Aunque aun se desconocen los motivos del crimen, moradores reclaman acciones más firmes contra las bandas criminales que operan en la zona: hasta lo que va del 2025, se han registrado 40 fallecidos por sicariato en la provincia de Sullana.

