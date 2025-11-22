HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Chankas gana 3-1 a la 'U' por última fecha del Torneo Clausura
Chankas gana 3-1 a la 'U' por última fecha del Torneo Clausura     Chankas gana 3-1 a la 'U' por última fecha del Torneo Clausura     Chankas gana 3-1 a la 'U' por última fecha del Torneo Clausura     
Sociedad

Piura: 7 meses de prisión preventiva para chofer de accidente que causó la muerte de una familia

Siniestro cobró la vida de cuatro familiares que viajaban en camioneta que se estrelló contra un bus de trabajadores. Chofer del vehículo pesado es investigado por homicidio culposo.

Accidente del 15 de noviembre enlutó a una familia de Catacaos. Foto: composición LR.
Accidente del 15 de noviembre enlutó a una familia de Catacaos. Foto: composición LR.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura dictó 7 meses de prisión preventiva contra Fernando Ch. E. (44), conductor del bus que impactó contra una camioneta donde fallecieron cuatro personas (integrantes de un grupo familiar). El accidente ocurrió el último 15 de noviembre en la vía de Evitamiento de Castilla, en la región de Piura. 

El procesado enfrenta una investigación por homicidio culposo y lesiones culposas tras el siniestro que causó la muerte de los cuatro miembros de una familia natal del distrito de Catacaos. Trascendió que la pena a imponer podría superar los cinco años de cárcel.

TE RECOMENDAMOS

GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Piura: cinco personas fallecen en accidentes de carretera ocurridos en menos de 24 horas

lr.pe

Fatal accidente de carretera

El accidente de tránsito se produjo la tarde del pasado 15 de noviembre. La camioneta, manejada por el abogado Pedro Demetrio Valverde Ipanaqué impactó contra el  ómnibus que trasladaba personal de una empresa agroindustrial que invadió su carril.

A causa del siniestro fallecieron el abogado, su madre, María Consuelo Ipanaqué Sosa; su hermana, Atalia Valverde Ipanaqué; y su sobrino de un año. Asimismo, otros tres familiares que viajaban en el vehículo fueron trasladados a la clínica Miraflores.

Notas relacionadas
Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

LEER MÁS
Piura: ladrones ingresan a un templo religioso y se llevan bienes por más de S/ 9.000

Piura: ladrones ingresan a un templo religioso y se llevan bienes por más de S/ 9.000

LEER MÁS
Piura: detienen a cuatro policías por acusar falsamente a un ciudadano para exigirle una coima

Piura: detienen a cuatro policías por acusar falsamente a un ciudadano para exigirle una coima

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

LEER MÁS
Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

LEER MÁS
El mejor colegio del Perú no es privado: es público y está en Chaclacayo, según ranking de la PUCP

El mejor colegio del Perú no es privado: es público y está en Chaclacayo, según ranking de la PUCP

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Esposos mueren tras caer con su camioneta al lago Titicaca desde un barranco de 70 metros: vehículo iba a excesiva velocidad

Esposos mueren tras caer con su camioneta al lago Titicaca desde un barranco de 70 metros: vehículo iba a excesiva velocidad

LEER MÁS
Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 20 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Sociedad

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Se suspenden las clases en colegios este 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025