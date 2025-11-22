Piura: 7 meses de prisión preventiva para chofer de accidente que causó la muerte de una familia

Accidente del 15 de noviembre enlutó a una familia de Catacaos. Foto: composición LR.

Accidente del 15 de noviembre enlutó a una familia de Catacaos. Foto: composición LR.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura dictó 7 meses de prisión preventiva contra Fernando Ch. E. (44), conductor del bus que impactó contra una camioneta donde fallecieron cuatro personas (integrantes de un grupo familiar). El accidente ocurrió el último 15 de noviembre en la vía de Evitamiento de Castilla, en la región de Piura.

El procesado enfrenta una investigación por homicidio culposo y lesiones culposas tras el siniestro que causó la muerte de los cuatro miembros de una familia natal del distrito de Catacaos. Trascendió que la pena a imponer podría superar los cinco años de cárcel.

TE RECOMENDAMOS GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Fatal accidente de carretera

El accidente de tránsito se produjo la tarde del pasado 15 de noviembre. La camioneta, manejada por el abogado Pedro Demetrio Valverde Ipanaqué impactó contra el ómnibus que trasladaba personal de una empresa agroindustrial que invadió su carril.

A causa del siniestro fallecieron el abogado, su madre, María Consuelo Ipanaqué Sosa; su hermana, Atalia Valverde Ipanaqué; y su sobrino de un año. Asimismo, otros tres familiares que viajaban en el vehículo fueron trasladados a la clínica Miraflores.