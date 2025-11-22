Piura: 7 meses de prisión preventiva para chofer de accidente que causó la muerte de una familia
Siniestro cobró la vida de cuatro familiares que viajaban en camioneta que se estrelló contra un bus de trabajadores. Chofer del vehículo pesado es investigado por homicidio culposo.
- Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos
- Piura: ladrones ingresan a un templo religioso y se llevan bienes por más de S/ 9.000
El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura dictó 7 meses de prisión preventiva contra Fernando Ch. E. (44), conductor del bus que impactó contra una camioneta donde fallecieron cuatro personas (integrantes de un grupo familiar). El accidente ocurrió el último 15 de noviembre en la vía de Evitamiento de Castilla, en la región de Piura.
El procesado enfrenta una investigación por homicidio culposo y lesiones culposas tras el siniestro que causó la muerte de los cuatro miembros de una familia natal del distrito de Catacaos. Trascendió que la pena a imponer podría superar los cinco años de cárcel.
TE RECOMENDAMOS
GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
PUEDES VER: Piura: cinco personas fallecen en accidentes de carretera ocurridos en menos de 24 horas
Fatal accidente de carretera
El accidente de tránsito se produjo la tarde del pasado 15 de noviembre. La camioneta, manejada por el abogado Pedro Demetrio Valverde Ipanaqué impactó contra el ómnibus que trasladaba personal de una empresa agroindustrial que invadió su carril.
A causa del siniestro fallecieron el abogado, su madre, María Consuelo Ipanaqué Sosa; su hermana, Atalia Valverde Ipanaqué; y su sobrino de un año. Asimismo, otros tres familiares que viajaban en el vehículo fueron trasladados a la clínica Miraflores.