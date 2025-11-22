Piura: ladrones ingresan a un templo religioso y se llevan bienes por más de S/ 9.000

Sujetos aún no identificados forzaron el ingreso a la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el distrito de Castilla, región de Piura. Los malhechores se llevaron objetos valorizados en más de S/ 9.000.

Según explicaron los fieles, entre la noche del último jueves y la madrugada del viernes, los delincuentes violentaron una de las puertas del templo en la urbanización Miraflores. Una vez que ingresaron al recinto religioso, se llevaron un equipo de sonido, los parlantes y otras posesiones. Además, habrían intentado forzar el sagrario, espacio donde el sacerdote guarda la hostia.

TE RECOMENDAMOS GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Se conoció que el presidente del consejo pastoral acudió a la Policía a denunciar el robo, confiado en que existiera algún registro de los delincuentes en el sistema de videovigilancia de la zona. Sin embargo, los devotos afirmaron que no recibieron respuesta satisfactoria de los agentes del orden, quienes solo habrían llegado al lugar de los hechos a constatar lo sucedido.

Monto robado no ameritaría investigación

"Nos dijeron que por acá no había cámaras del municipio y que el monto de lo robado no superaba los S/ 10.000, por lo que no ameritaba investigación", comentaron los feligreses.

Por último, lamentaron convertirse en "una estadística más" de la criminalidad en el Perú. "Pedimos una oración para nuestra parroquia, para que podamos volver a adquirir estos equipos importantísimos", señalaron los fieles.