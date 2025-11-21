Piura: más de 5 mil familias conviven con aguas servidas, desagües y roedores desde hace 30 años

¡Queremos reconstrucción! vocean una y otra vez los moradores del A.H. 18 de Mayo, en Piura. Desde hace más de 30 años, miles de familias son víctimas de la fuerte contaminación del dren Sullana, lo que les ha causado serios problemas de salud.

A pocos minutos del centro de la ciudad se encuentra el mencionado dren, una infraestructura construida con el objetivo de discurrir las aguas pluviales y evitar la inundación de viviendas. Sin embargo, a diario el dren es usado para almacenar basura y se ha convertido en el dolor de cabeza de más de 5 mil familias.

TE RECOMENDAMOS CONGRESO SE SUBE EL PRESUPUESTO A S/257.562 MILLONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

"Este problema viene de muchos años atrás. Vivimos con una piscina de aguas putrefactas, debemos soportar el olor nauseabundo y la presencia de ratas, moscas y zancudos", enfatizó el vecino Manuel Mogollón.

Falsas promesas

El dirigente narra indignado que periódicamente se reúnen con las autoridades para buscar solución a la problemática; no obstante, todo se queda en promesas. "Nunca cumplen los acuerdos y ni siquiera buscan la manera de acabar para siempre con esto. Lo único que hacen es limpiar y limpiar, pero eso dura solo unas semanas", precisó.

En esa línea, la vecina Fiorella Maza aseguró que lo que necesitan realmente es la reconstrucción. "Nosotros no queremos que nos limpien una y otra vez, queremos que reconstruyan el dren para que cumpla su función: discurrir", acotó.

En la zona también existe una "piscina de desagües", como la llaman los moradores. Esta parte del dren no tiene ningún desfogue y lleva años almacenando los desechos de la ciudad. A lo lejos se logra observar sobre las aguas una nube de insectos que, al finalizar la tarde, comienzan a picar a la población. El dengue es apenas uno de los tantos temores en 18 de mayo.

Funcionarios de escritorio

"No queremos funcionarios tras el escritorio, queremos que vengan a ver nuestra situación y que nos den una solución inmediata", enfatizó Fiorella Maza.

Por el momento, miles de familias viven con este malestar; sin embargo, les preocupa que la situación empeore en los próximos meses, cuando las lluvias comienzan a caer en la región y el nivel de las aguas servidas sube hasta ingresar a sus viviendas.