Policía incauta más de 30 motos y autopartes en taller y vivienda de Chiclayo

Agentes de la Policía Nacional del Perú lograron incautar más de 30 motocicletas y decenas de partes de motos en un operativo realizado en un taller y una vivienda de la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque. La acción de las autoridades del orden permitió también la detención de una persona.

Operativo en taller mecánico

El miércoles 19 de noviembre, la Policía intervino el taller mecánico 'Cali', ubicado en la dirección 364 de la calle Mariscal Castilla, en Chiclayo. Aquí los uniformados decomisaron 10 motocicletas con la serie ilegible, donde se identificó que una de ellas estaba requisitoriada por lavado de activos. Asimismo, dos motores de motocicletas reportados como hurtados.

Producto de esto fue arrestado el mecánico y propietario Miguel Ángel Cumpa Loyaga (58) por estar inmerso en el presunto delito de receptación agravada. Este hombre y todo lo decomisado fue trasladado a la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (UPIRV) de Chiclayo para las diligencias.

Golpe en vivienda

No obstante, el golpe más fuerte se dio la mañana de este jueves 20 de noviembre cuando las indagaciones condujeron a la Policía hasta un inmueble de la cuadra 2 de la calle Grau donde residiría Cumpa Loyaga. En esta casa los efectivos hallaron unas 20 motocicletas, motores, chasis, aros y otros accesorios de motos lineales.

Investigación continuará

El jefe de la Región Policial Lambayeque, general PNP Luis Bolaños Melgarejo, informó que las investigaciones continuarán para saber la procedencia de estas motocicletas, pues se presume que habrían sido ingresadas de contrabando al Perú provenientes de Ecuador. De igual manera, no se descarta que alguna pueda figurar como sustraída. Las pesquisas también apuntarán a conocer si hay más involucrados en este ilícito.