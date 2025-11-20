HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?
Sociedad

Anthony Camizán: piden máxima pena para policía implicado en desaparición de joven universitario y denuncian a cinco agentes por obstrucción de justicia

El estudiante desapareció en el año 2022, cuando se encontraba junto al policía Edixón Córdova, quien sería su pareja. Familia aún continúa en su búsqueda.

Familiares del joven universitario desaparecido piden la pena máxima para el agente implicado. Foto: Junior Camizán
Familiares del joven universitario desaparecido piden la pena máxima para el agente implicado. Foto: Junior Camizán

El Ministerio Público solicitó cadena perpetua contra el presunto autor tras la desaparición de Anthony Camizán, el agente Edixón Córdova. Asimismo, la familia de la víctima denunció a cinco efectivos policiales por los delitos de obstrucción de justicia y falsa declaración en proceso administrativo en el marco de la investigación por la desaparición del joven universitario.

Cómo se sabe, Anthony desapareció el 21 de agosto de 2022. Ese día el estudiante se encontraba junto al suboficial, con quién mantendría una relación amorosa.

Piden máxima pena

El Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Morropón de Piura presentó un requerimiento acusatorio para Edixón Córdova por el presunto delito de secuestro agravado con subsecuente muerte en agravio de Anthony Camizán. Este delito se condena con la máxima pena: cadena perpetua.

Entre los elementos que sustentan la solicitud se encuentran la reconstrucción de los hechos, el registro de llamadas tanto de la víctima como del imputado, declaraciones testimoniales y otras evidencias que confirman que tanto el agraviado como el imputado mantenían una relación amorosa violenta. En esa línea, la Fiscalía acotó que se habría corroborado que Córdova no se encontraba en Canchaque, lugar en el que laboraba, el día de los hechos, como afirmó en su declaración.

Universitario lleva más de 3 años desaparecido. Familiares continúan en su búsqueda. Foto: Anthony Camizán

Universitario lleva más de 3 años desaparecido. Familiares continúan en su búsqueda. Foto: Anthony Camizán

Presuntos cómplices

Junior Camizán, hermano del joven desaparecido, informó que han denunciado ante el Ministerio Público a los efectivos Edixón Córdova, Aníbal P. T., Javier Enrique G. I., Dimas Jordan C. R. y Manuel Arcadio P. D. por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsificación de documentos y falsedad genérica.

Se les imputa a los efectivos, quienes laboraban en la comisaría de Canchaque, por haber consignado información falsa en el cuaderno que registra el movimiento de los efectivos policiales. En este consignaron que habría existido un operativo el 21 de agosto de 2022 en el que participaron junto a Edixón Córdova, cuando todos se habrían encontrado de franco.

