Motín en pabellón de Maranguita ocasiona fuerte incendio: un agente del INPE herido tras golpe
Vecinos de la zona alertaron que se escuchaban gritos al interior del establecimiento. Al menos cinco unidades apagaron el fuego tras los disturbios.
Este 8 de enero, a las 9:30 p.m., se reportó un grave incendio en el Centro Juvenil Maranguita, que ya fue controlado. El siniestro fue producido durante un motín en el pabellón denominado “Nazareno”, donde internos le prendieron fuego a colchones.
Un agente del INPE resultó herido tras sufrir un golpe en la cabeza y fue trasladado rápidamente al Hospital Sabogal en una ambulancia de la Municipalidad de San Miguel. Según el reporte de vecinos, gritos se escuchaban desde dentro del establecimiento.
Motín en medio de operativo PNP en la zona
En el momento del incidente se desarrollaba un megaoperativo con 300 efectivos policiales; al conocerse lo ocurrido, 150 policías fueron desplazados de inmediato al centro juvenil Maranguita, logrando controlar la situación. Dicho contingente continúa realizando operativos en el distrito limeño. En su cuenta de X, la PNP informó que siguen en la zona.
Comunicado de la PNP. Foto: captura X.
Emergencia fue atendida por los bomberos
El hecho fue clasificado como incendio en estructuras, y fue atendido por al menos cinco unidades de emergencia. Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, intervinieron las compañías M7-5, M60-5 y M83-1, así como la unidad AMB-60 y la brigada de rescate RESLIG-83.
