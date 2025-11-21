HOYSuscripcion LR Focus

Tiktoker chiclayano Jhoaldri pide apoyo económico urgente para tratar tumores en la cabeza

El joven creador de contenido se encuentra en el camino de reunir S/ 80.000 para la compra de prótesis craneales y vencer los osteomas detectados por los médicos.

Joven anuncia la próxima realización de una chuletada pro fondos. Foto: Emmanuel Moreno - La República.
Una verdadera cruzada es la que realiza el chiclayano Jhonatan Lucero, conocido como 'Jhoaldri' en TikTok, para reunir los 80 mil soles que le permitirán comprar las prótesis craneales que contrarresten los osteomas detectados en su cabeza por los médicos. El joven necesita del apoyo de todos para vencer esta enfermedad y volver a hacer lo que más le apasiona: crear contenido informativo y de entretenimiento en redes sociales.

Vencer el miedo para pedir ayuda

'Jhoaldri' cuenta a La República que hace unos meses decidió dejar atrás la vergüenza y el miedo para pedir el apoyo de sus seguidores en este largo camino que ha iniciado por su salud. Con los tumores muy notorios y el tiempo en contra, el veinteañero relata que esta situación le ha permitido sentir el cariño de su comunidad digital, amigos, colegas de TikTok y público en general. Todos ellos han colaborado con aportes voluntarios y en una reciente pollada.

Puesto policial en peligro por filtración de lluvia en Chiclayo: vecinos piden apoyo de autoridades

"Los osteomas aparecieron hace unos 10 años y todo el tiempo los tapaba con mi cabello por vergüenza y baja autoestima. Pero llegó un momento que ya no podía ocultarlo y tomé la decisión de salir al frente para pedir ayuda. No han sido fáciles estos meses, pero sigo adelante porque sé que lo lograré", declaró Jhonatan.

El joven explica que la intervención quirúrgica va a ser cubierta por el Estado a través del Seguro Integral de Salud (SIS) en un hospital de Lima. Pero, las prótesis debe comprarlas por su parte, las cuales son fabricadas en el extranjero en el material aleación de titanio. "Después de adquirirlas, se tarda como un mes para que puedan estar en Perú", agregó.

Se viene una nueva actividad

La pollada que realizó el último domingo 16 de noviembre tuvo una buena acogida por los chiclayanos y hoy ya se acerca al 80 % del monto total que necesita. No obstante, aún le falta dinero, por lo que ha anunciado que pronto llevará a cabo una chuletada, en la que espera también el apoyo. La fecha y precios serán comunicados por su cuenta oficial de TikTok. En esta plataforma también está su contacto, para cualquier aporte voluntario.

