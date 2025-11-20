Peruano sorprende al revender exclusivo vaso oso de Starbucks a casi el doble de su precio original: "Todo conforme"
La reventa de este vaso de edición limitada se agotó en horas, llamando la atención de fanáticos que incluso pagaron el doble de su precio original. Clip tiene reacciones divididas en TikTok.
- Heladero peruano arrasa con ventas en concierto de Shakira y causa furor en redes: "Ya no lloran, facturan"
- Indignación en EE.UU.: trabajadora del ayuntamiento lanza lejía a comida de una familia latina que vendía en la calle
Un joven peruano sorprendió en redes sociales al mostrar la reventa de un exclusivo vaso de Starbucks y las ganancias que obtuvo sin muchos problemas. Cabe resaltar, que dicho artículo se convirtió en uno de los más buscados por los fanáticos de la marca y generó bastante expectativa al acabarse en cuestión de horas. La historia rápidamente se viralizó en TikTok y generó reacciones dividas.
Peruano revendió exclusivo vaso de Starbucks con ganancias sorprendentes
Hace algunos días, se viralizó en redes sociales la venta de un vaso de edición especial de Starbucks a S/150. El hecho convocó a cientos de fans de la cadena de cafeterías, provocando que el peculiar artículo se acabe en horas y varias personas no puedan acceder a este.
PUEDES VER: Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”
De acuerdo al clip viral en la cuenta jordish94 en TikTok, un joven que adquirió este vaso con la forma de oso decidió revenderlo hasta en S/250. "Todo conforme", expresó tras concretar la venta, lo que desató comentarios divididos entre quienes apoyaron su astucia comercial y quienes criticaron el incremento de precios debido a la alta demanda.
Reacciones divididas sobre reventa de artículo de Starbucks
La reventa del exclusivo artículo de Starbucks generó reacciones divididas entre los usuarios en TikTok. Mientras algunos defendieron la práctica como una oportunidad válida para obtener ganancias en medio de la alta demanda, otros criticaron el incremento de precios dificulta que verdaderos coleccionistas o fanáticos accedan al producto a un costo justo.
PUEDES VER: Joven peruana gastó S/800 para ver de cerca el concierto de Shakira, pero no lo logró por su estatura: "Mis ahorros"
"Todo para hacer feliz a la amada", "Cada quien gasta su plata como quiera", "Creo que el que tiene dinero puede pagar lo que quiera así sea un vaso es como pagarse un gusto", "En Temu está más barato", reaccionaron cibernautas.