Un joven peruano sorprendió en redes sociales al mostrar la reventa de un exclusivo vaso de Starbucks y las ganancias que obtuvo sin muchos problemas. Cabe resaltar, que dicho artículo se convirtió en uno de los más buscados por los fanáticos de la marca y generó bastante expectativa al acabarse en cuestión de horas. La historia rápidamente se viralizó en TikTok y generó reacciones dividas.

Peruano revendió exclusivo vaso de Starbucks con ganancias sorprendentes

Hace algunos días, se viralizó en redes sociales la venta de un vaso de edición especial de Starbucks a S/150. El hecho convocó a cientos de fans de la cadena de cafeterías, provocando que el peculiar artículo se acabe en horas y varias personas no puedan acceder a este.

De acuerdo al clip viral en la cuenta jordish94 en TikTok, un joven que adquirió este vaso con la forma de oso decidió revenderlo hasta en S/250. "Todo conforme", expresó tras concretar la venta, lo que desató comentarios divididos entre quienes apoyaron su astucia comercial y quienes criticaron el incremento de precios debido a la alta demanda.

Reacciones divididas sobre reventa de artículo de Starbucks

La reventa del exclusivo artículo de Starbucks generó reacciones divididas entre los usuarios en TikTok. Mientras algunos defendieron la práctica como una oportunidad válida para obtener ganancias en medio de la alta demanda, otros criticaron el incremento de precios dificulta que verdaderos coleccionistas o fanáticos accedan al producto a un costo justo.

"Todo para hacer feliz a la amada", "Cada quien gasta su plata como quiera", "Creo que el que tiene dinero puede pagar lo que quiera así sea un vaso es como pagarse un gusto", "En Temu está más barato", reaccionaron cibernautas.