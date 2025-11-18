Puesto policial en peligro por filtración de lluvia en Chiclayo: vecinos piden apoyo de autoridades

Estructura presenta forados en el techo y la pared posterior. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

La lluvia de moderada intensidad registrada la madrugada de este martes 18 de noviembre en Chiclayo volvió a afectar la infraestructura del módulo policial de la urbanización Federico Villarreal, en la ciudad de Chiclayo. El funcionamiento de este puesto se ve en peligro, por lo que los vecinos piden el apoyo de la Municipalidad de Chiclayo y el Gobierno Regional.

Según mostró el dirigente vecinal Jorge Contreras en una transmisión de La República, el agua ingresó por forados en el techo y en la pared posterior del container. Los agentes policiales que se encontraban de turno en ese momento tuvieron que correr a poner recipientes para captar las filtraciones y así evitar que el suelo se humedezca y salvar las cosas que estaban en el suelo.

Lluvia registrada en Lambayeque fue de moderada intensidad pero dejó filtraciones. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.





"Hacemos un llamado al gobernador regional Jorge Pérez para que nos ayude a reparar el techo y las paredes de este módulo policial y que pueda seguir funcionando. Es muy importante que la Policía permanezca aquí. También pedimos el apoyo de la Municipalidad de Chiclayo con el mantenimiento exterior del container", señaló el dirigente.

Este puesto policial situado en la Av. La Libertad fue instalado hace cuatro años y medio por gestión de los mismos vecinos. Actualmente son estos moradores de la urb. Federico Villarreal quienes se hacen cargo de los gastos de los servicios básicos y del mantenimiento. No obstante, la situación actual de deterioro ha superado toda ayuda que puedan entregar.