Esta es la fría declaración del hombre que acribilló a su madre y abuela en Chiclayo: “No me arrepiento”

"No me arrepiento", fue lo que declaró alias 'Toño'. Foto: Composición LR / Emmanuel Moreno, La República

"No me arrepiento", fue lo que declaró alias 'Toño'. Foto: Composición LR / Emmanuel Moreno, La República

Escalofriantes han sido las declaraciones de Arnold Antonio Segura Guevara (24), hombre que asesinó a su madre y abuela el último fin de semana en el centro poblado Saltur, distrito de Zaña, en Chiclayo. Alias 'Toño' indicó no estar arrepentido de haberle quitado la vida a sus dos familiares y dejar gravemente herido a su tío tras atacarlos con un machete en su vivienda.

Absoluta frialdad

Segura Guevara permanece detenido desde la tarde del sábado 15 de noviembre en la carceleta de la División de Investigación Criminal (Divincri) Chiclayo a la espera de que en las próximas horas se desarrolle la audiencia de prisión preventiva en su contra. Fue aquí donde este individuo habló con absoluta frialdad del doble parricidio que ha conmocionado a todo el país.

TE RECOMENDAMOS LA ESTRATEGIA DE JOSÉ JERÍ PARA BUSCAR LA APROBACIÓN DEL PAÍS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

"No me arrepiento", fue lo que declaró inicialmente alias 'Toño' a los medios de comunicación cuando era sacado por la Policía para una diligencia. Ante la sorpresa de los periodistas y la repregunta, este sujeto decidido recular e indicar que sí estaba arrepentido. Sin embargo, la expresión de su rostro no manifestaba lo que sus labios pronunciaban.

"Estaba drogado. Acepto mi realidad, voy a ir al penal de Picsi", agregó Segura Guevara cuando ya era retornado por los agentes a la sede policial.

PUEDES VER: Sujeto es detenido tras asesinar a su propia madre y su abuela en doble crimen en Chiclayo

Nadie lo visita

El jefe de la Divincri Chiclayo, coronel PNP César Díaz Jauregui, informó que nadie ha visitado a Segura Guevara en la carceleta y menos han traído su alimentación. Por ahora, es la misma institución quien está asumiendo el desayuno, almuerzo y cena de este detenido. Asimismo, su defensa legal está a cargo de un abogado de oficio.

Madre y abuela son enterradas

Al mediodía de este lunes 17 de noviembre fueron enterrados los restos de Celia María Guevara Isique (44) y Rosalía Violeta Cabrera Segura (77) en medio de pedidos de justicia. Por otro lado, Román Castro Isique (50) está a la espera de ser operado de la profunda herida en su brazo izquierdo, producto de querer defender a sus familiares de este ataque.