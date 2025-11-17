HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos
EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos     EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos     EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos     
Sociedad

Esta es la fría declaración del hombre que acribilló a su madre y abuela en Chiclayo: “No me arrepiento”

Antonio Segura Guevara (24), fue detenido la tarde del último sábado tras cometer este atroz crimen que ha conmocionado a todo el país.

"No me arrepiento", fue lo que declaró alias 'Toño'. Foto: Composición LR / Emmanuel Moreno, La República
"No me arrepiento", fue lo que declaró alias 'Toño'. Foto: Composición LR / Emmanuel Moreno, La República

Escalofriantes han sido las declaraciones de Arnold Antonio Segura Guevara (24), hombre que asesinó a su madre y abuela el último fin de semana en el centro poblado Saltur, distrito de Zaña, en Chiclayo. Alias 'Toño' indicó no estar arrepentido de haberle quitado la vida a sus dos familiares y dejar gravemente herido a su tío tras atacarlos con un machete en su vivienda.

Absoluta frialdad

Segura Guevara permanece detenido desde la tarde del sábado 15 de noviembre en la carceleta de la División de Investigación Criminal (Divincri) Chiclayo a la espera de que en las próximas horas se desarrolle la audiencia de prisión preventiva en su contra. Fue aquí donde este individuo habló con absoluta frialdad del doble parricidio que ha conmocionado a todo el país.

TE RECOMENDAMOS

LA ESTRATEGIA DE JOSÉ JERÍ PARA BUSCAR LA APROBACIÓN DEL PAÍS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

"No me arrepiento", fue lo que declaró inicialmente alias 'Toño' a los medios de comunicación cuando era sacado por la Policía para una diligencia. Ante la sorpresa de los periodistas y la repregunta, este sujeto decidido recular e indicar que sí estaba arrepentido. Sin embargo, la expresión de su rostro no manifestaba lo que sus labios pronunciaban.

"Estaba drogado. Acepto mi realidad, voy a ir al penal de Picsi", agregó Segura Guevara cuando ya era retornado por los agentes a la sede policial.

PUEDES VER: Sujeto es detenido tras asesinar a su propia madre y su abuela en doble crimen en Chiclayo

lr.pe

Nadie lo visita

El jefe de la Divincri Chiclayo, coronel PNP César Díaz Jauregui, informó que nadie ha visitado a Segura Guevara en la carceleta y menos han traído su alimentación. Por ahora, es la misma institución quien está asumiendo el desayuno, almuerzo y cena de este detenido. Asimismo, su defensa legal está a cargo de un abogado de oficio.

Madre y abuela son enterradas

Al mediodía de este lunes 17 de noviembre fueron enterrados los restos de Celia María Guevara Isique (44) y Rosalía Violeta Cabrera Segura (77) en medio de pedidos de justicia. Por otro lado, Román Castro Isique (50) está a la espera de ser operado de la profunda herida en su brazo izquierdo, producto de querer defender a sus familiares de este ataque.

Notas relacionadas
Sujeto es detenido tras asesinar a su propia madre y su abuela en doble crimen en Chiclayo

Sujeto es detenido tras asesinar a su propia madre y su abuela en doble crimen en Chiclayo

LEER MÁS
Develan monumental estatua del papa León XIV en Chiclayo: ceremonia congregó a miles de fieles

Develan monumental estatua del papa León XIV en Chiclayo: ceremonia congregó a miles de fieles

LEER MÁS
Paro del Sutep: miles de docentes marchan en Chiclayo para exigir pensiones justas y mayor presupuesto para el sector

Paro del Sutep: miles de docentes marchan en Chiclayo para exigir pensiones justas y mayor presupuesto para el sector

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

LEER MÁS
Mujer cae desde lo alto de bypass en Puente Piedra: habría sufrido un desmayo

Mujer cae desde lo alto de bypass en Puente Piedra: habría sufrido un desmayo

LEER MÁS
Martín Ojeda confirma nuevo paro de transporte en Lima y Callao si ocurre otro atentado: "Haya muertos o no"

Martín Ojeda confirma nuevo paro de transporte en Lima y Callao si ocurre otro atentado: "Haya muertos o no"

LEER MÁS
Policía sufre daño cerebral tras caer 4 metros por limpiar una ventana en comisaría de SJM: orden violaba reglamento policial

Policía sufre daño cerebral tras caer 4 metros por limpiar una ventana en comisaría de SJM: orden violaba reglamento policial

LEER MÁS
Vecinos de Lima Norte rechazan la Vía Expresa Norte por tramo que reduce avenidas y afectaría a 30 líneas de transporte

Vecinos de Lima Norte rechazan la Vía Expresa Norte por tramo que reduce avenidas y afectaría a 30 líneas de transporte

LEER MÁS
Escolares de colegio de Lima se quedan sin viaje ni fiesta de promoción tras perderse casi S/20.000: padres acusan a tesorera del aula

Escolares de colegio de Lima se quedan sin viaje ni fiesta de promoción tras perderse casi S/20.000: padres acusan a tesorera del aula

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Sociedad

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Temblor HOY, 17 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025