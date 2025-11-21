Pueblos indígenas con metales pesados en la sangre quedan con menos presupuesto de salud tras recorte del Gobierno de José Jerí

Presupuesto corresponde al 'Plan de Salud Integral e Intercultural', elaborado en conjunto con los pueblos indígenas. Foto: composición Betsy De Los Santos/ La República/Dar.

Presupuesto corresponde al 'Plan de Salud Integral e Intercultural', elaborado en conjunto con los pueblos indígenas. Foto: composición Betsy De Los Santos/ La República/Dar.

Por tercer año consecutivo, el Ministerio de Salud (Minsa), cartera lidera por Luis Napoleón Quiroz Avilés, ha confirmado que su sector destinará menos de la mitad del presupuesto establecido para atender a comunidades indígenas afectadas por la contaminación petrolera en las zonas de influencia de los lotes 192 y 8 en la región Loreto.

En la ciudad de Iquitos, durante una mesa técnica instalada el pasado viernes 7 de noviembre, en la que participaron distintas Federaciones indígenas como la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (FECONACOR), la Federación de Comunidades Nativas del Tigre (FECONAT), la Organización de Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicas Frontera Perú-Ecuador (OPIKAFPE), entre otras; así como representantes del Ministerio de Energía y Minas; y de PetroPerú, el gobierno de José Jerí confirmó que el sector Salud solo planea destinar S/6,25 millones de los S/18 millones previstos para atender esta problemática.

Se trataría del 'Plan de Salud Integral e Intercultural y Monitoreo a Exposición de Metales Pesados e Hidrocarburos', el cual se implementó en el año 2021, y contempla 22 actividades de atención para atender a una población de 65.00 personas en 446 comunidades y 7 distritos de la región. Esto se dio producto de acuerdos suscritos en la Consulta Previa del Lote 192, con el fin de atender la salud de la población indígena en las cuatro cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón en Loreto del 2022 al 2026.

Pese a ello, el estado peruano, hasta el momento, no ha logrado asignar el presupuesto correspondiente para ejecutar el plan de manera adecuada. Aun cuando las comunidades indígenas se encuentran expuestos a metales pesados por actividad petrolera.

"Hemos evidenciado la contaminación de las aguas, de los territorios; y la depredación de la salud y la muerte de nuestros hermanos. Desde el 2010 buscamos que el Estado vuelva la mirada hacia nosotros y entienda los grandes problemas que sufrimos. Por ello se tuvo que hacer un trabajo de identificación de las aguas que consumimos. Ahí se mostró que en las cuatro cuencas cuentan con presencia de metales pesados por encima de los límites permitidos", expuesto Alfonso López Tejada, representante de la organización Puinamudt, que agrupa más de 30 comunidades indígenas de Loreto.

Comunidades en situación de vulnerabilidad exponen frente al Minsa

Con el fin de anunciar estas irregularidades, este martes 18 de noviembre, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, presidida por parlamentaria Silvana Robles, se reunió con distintos líderes indígenas de Loreto, y representantes del Ejecutivo, para rendir cuentas sobre la decisión del Minsa. Leonardo Ronyald Rojas Mezarina, viceministro de Salud Pública, también estuvo presente en el encuentro.

Una representante de la organización de Cuatro Cuencas hizo énfasis en la necesidad de que, en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas, se tenga un registro de las personas expuestas a metales pesados en el Lote 192 y el Lote 8, pese a que se cuenta con los datos. "No hay infraestructura de salud garantizada ni servicios regionales de salud que garanticen el monitoreo, porque el Minsa no lo hace. Nacen niños con malformaciones genéticas que no están siendo atendidos", declaró.

En tanto, López Tejada, quien exige un importe exclusivo para atender la salud de los pueblos, expresó: “Se trabajó un presupuesto de 18 millones para poder atender con brigadas y otros equipos, pero solo hemos logrado que se desplieguen brigadas itinerantes. Es importante que lleguen, pero es terrible cuando solo llegan a visitarte, pero no a atenderte. No tienen presupuesto y no llevan las medicinas que se necesitan. Nuestras brigadas y nuestros coordinadores tienen que buscar organizaciones que donen medicamentos", enfatizó.

Alfonso López Tejada, representante de la organización Puinamudt, que agrupa más de 30 comunidades indígenas de Loreto, expone frente a representantes del Minsa. Foto: Congreso de la República.

Contaminación petrolera en territorios indígenas

De acuerdo con el 'Informe III sobre emergencias ambientales, pasivos y procesos de remediación entre los años 1997 y 2023 en el Perú, y reflexiones sobre alternativas energéticas', elaborado por Amazon Watch, Oxfam y otras organizaciones, desde que el Estado peruano empezó a registrar estos eventos por contaminación petrolera, se han contabilizado 1,462 contingencias hasta mayo de 2023, ocurriendo en su mayoría en la selva peruana y superpuestos a territorios indígenas, concentrando 831 derrames de petróleo en dichos espacios.

El 3 de octubre de 2024, cerca de 40 barriles de hidrocarburo, provenientes del Oleoducto Norperuano administrado por Petroperú, contaminaron el río Pastaza, en el distrito de Andoas. El resultado de este hecho dejó 11 personas fallecidas, entre ellas Butuna Zúñiga, una niña de 10 años que presentó un cuadro de intoxicación por exposición a metales pesados en territorio indígena.

El apu Jacob Espinar, presidente de la Federación Indígena Achuar del Alto Pastaza (FIAAP), conversó previamente con La República y denunció que al menos dos derrames de petróleo se han producido en territorio achuar. Motivo por el que, al menos 100 comunidades de los pueblos quechua, achuar, kichwa, kukama y urarina asentadas en las cuencas del norte de Loreto se oponen a la explotación de los lotes administrados por la estatal peruana.

“No queremos que Petroperú continúe reactivando el petróleo. No más. Son metales pesados que están dañando nuestros cuerpos (...) Si esto hubiera ocurrido en Lima, ya se habría solucionado todo”, declaró el apu Espinar, a inicios de este año.

Brote tos ferina en Datem del Marañón

Sumado a la contaminación, la región Loreto enfrenta otra problemática: el brote de tos ferina. Según cifras oficiales del Ministerio de Salud, hasta el 8 de octubre de 2025 se registran 2,144 casos acumulados y 32 fallecimientos por esta enfermedad en Loreto, concentrándose la mayor parte en el Datem del Marañón. Sin embargo, autoridades indígenas señalan que el impacto real sería mayor.

De acuerdo con representantes del Minsa, una de las prioridades del sector sigue siendo fortalecer y recuperar las coberturas de vacunación, dado que la tos ferina es una enfermedad inmunoprevenible clave para evitar la muerte de menores de edad.

Durante la sesión de la Comisión, el funcionario público enfatizó las limitaciones presupuestales que enfrenta el sector. Precisó que, en el caso de la cadena de frío, se asignó a la Red de Salud del Datem del Marañón un presupuesto de 6 600 000 soles, pero hasta la fecha no se ha ejecutado ni la mitad. “No solo se trata de conseguir recursos, sino de hacer buen uso de ellos”, señaló.

