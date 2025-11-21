HOYSuscripcion LR Focus

Lima continuará con los días fríos: Senmahi advierte descenso en la temperatura durante la primavera

Descenso en la temperatura diurna y sensación de frío se extenderá hasta el fin de semana. Senamhi advierte a ciudadanos estar abrigados


Fin de semana presentará mañanas nubladas con presencia de llovizna.
Fin de semana presentará mañanas nubladas con presencia de llovizna.

En los últimos días, la ciudad de Lima amaneció con el cielo nublado y con presencia de llovizna en diferentes distritos, luego de que, las primeras semanas de primavera, se registrara días soleados. Este cambio repentino de temperatura ha generado dudas en las personas que se transitan por la Capital.

Ante ello, el ingeniero Matt Nieto del Senamhi explicó a La República que este ligero descenso de temperatura se prolongará hasta el domingo 23 de noviembre. Luego de ello, predominará el brillo solar con la llegada del verano. Asimismo, señaló que el otoño es una estación de transición entre el verano e invierno, donde paulatinamente pueden darse eventos fríos.

"En la estación de primavera también pueden darse este tipo de eventos donde predomina la cobertura nubosa en horas nocturnas o diurnas, pero luego aparece el brillo solar ", comentó.

Asimismo, el especialista sostuvo que estos episodios irán desapareciendo a medida que se acerque la estación de verano. "En las próximas semanas va a ir predominando nuevamente el brillo solar durante gran parte del día y en las horas nocturnas las temperaturas se van a ir normalizando".

¿Qué distritos presentarán sensación de frío?

El ingeniero Matt Nieto, señaló que estos eventos climáticos afectan más a los distritos de Lima Sur, en donde las temperaturas mínimas podrían entrar alrededor de los 17 y 18 grados. "Es importante mencionar que la sensación de frío está en relación también al contenido de humedad. Hemos tenido reportes de concentración de humedad hasta un 100%".

Representante de Senamhi indicó que los días fríos afectará más a los distritos de Lima Este con presencia de vientos y, los costeros, por la presencia del mar.

¿Cuál será la temperatura en los próximos días?

De acuerdo con el pronóstico de temperatura del Senamhi, en los próximos días de noviembre, Lima presentará las siguientes condiciones climáticas.

  • Chosica: sábado 22 y domingo 23 la temperatura máximas será 25 °C y la mínima 15 °C.
  • Huarochirí: sábado 22 y domingo 23 la temperatura máximas será 17 °C y la mínima 5 °C.
  • Lima Este: sábado 22 y domingo 23 la temperatura máximas será 26 °C y la mínima 15 °C.
  • Lima Oeste / Callao: sábado 22 y domingo 23 la temperatura máximas será 21 °C y la mínima 18 °C.

