Fuerte incendio consume casona y moviliza al menos 8 unidades de bomberos en el Rímac

Alrededor de las 2: 28 p. m. se suscitó una emergencia en el jirón Madera, en el distrito del Rímac, en donde un incendio de gran magnitud consume una antigua casona. El siniestro ha movilizado al menos 8 unidades del Cuerpo General de Bomberos, quienes hacen lo posible para impedir el avance de las llamas.

Nota en desarrollo