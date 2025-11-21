HOYSuscripcion LR Focus

Fuerte incendio consume casona y moviliza al menos 8 unidades de bomberos en el Rímac

El siniestro consume una antigua casona de la zona, mientras los bomberos intentan impedir que el fuego se propague a otras viviendas del Rímac.

El siniestro ha movilizado hasta 8 unidades de bomberos. Foto: Composición LR
El siniestro ha movilizado hasta 8 unidades de bomberos. Foto: Composición LR

Alrededor de las 2: 28 p. m. se suscitó una emergencia en el jirón Madera, en el distrito del Rímac, en donde un incendio de gran magnitud consume una antigua casona. El siniestro ha movilizado al menos 8 unidades del Cuerpo General de Bomberos, quienes hacen lo posible para impedir el avance de las llamas.

Nota en desarrollo

