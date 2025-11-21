Arequipa: despiste y volcadura de bus en la Panamericana Sur deja al menos 10 heridos

La noche del 20 de noviembre, un accidente en el kilómetro 598 de la Panamericana Sur en la región Arequipa dejó al menos 10 pasajeros heridos (viajaban 30 a bordo). La unidad siniestrada es un bus de la empresa Transzela que despistó y luego volcó, cayendo a una pendiente de 20 metro. El hecho ocurrió en la zona conocida como Ocopa, en el distrito de Chala, provincia de Caravelí.

Los heridos fueron cargados en frazadas hacia vehículos de auxilio, ayudaron en la tarea conductores de la zona y policías. Algunos heridos estaban inconscientes, otros lloraban en medio de la oscuridad, la neblina y la llovizna. Las labores de rescate solidario ocurrieron entre la medianoche y la 1 a.m. de este 21 de noviembre.

Hasta el momento se continúa con la identificación de todos los heridos del bus F2F-960, se han registrado los siguientes: Lázaro Zela Zapana (65), Alberto Pariona Pomayay (38), Benito Falla Gobea (46), Christian Alex Huamayrayme Yunguri (29), Eliana Arteaga Parhuayo (52), Yimmy Burela Lizárraga (48), Joaquín Valdivia Loza (16), Faustino Quea Ticona (54), Vladimir Cahui Ramos (16) y Rolando Cahui Apaza (40).

“Se presume un despiste y que los heridos habrían sido evacuados al hospital de Chala. En cuanto a la zona, hay bastantes curvas y el vehículo era de dos pisos, según las fotografías analizadas”, informó el comandante PNP Víctor Vargas, desde la Unidad de Protección de Carreteras de Arequipa.

Neblina y velocidad

Un conductor que iba manejando cerca al bus siniestrado subió un video a redes sociales, donde se escucha que increpa al chofer del bus Transzela: “¿Tú eres el conductor? ¿Cómo te vas a mandar con neblina y velocidad?”. Aún las causas del accidente están por determinarse, mientras tanto, diez familias están preocupadas por la salud de sus seres queridos.