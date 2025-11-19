Policías municipales habrían realizado tocamientos indebidos y agredido físicamente a una comerciante ambulante en Arequipa. | Foto: Composición LR/ Mirelia Quispe/ La República

Policías municipales habrían realizado tocamientos indebidos y agredido físicamente a una comerciante ambulante en Arequipa. | Foto: Composición LR/ Mirelia Quispe/ La República

Una joven comerciante ambulante de 24 años denunció haber sido víctima de agresiones físicas y tocamientos indebidos por parte de policías municipales mientras vendía toallitas húmedas en la intersección de las calles Perú y San Camilo, en el Cercado de Arequipa. El hecho ocurrió alrededor de la 1:00 p. m., cuando, según contó a La República, tres agentes se acercaron bruscamente para arrebatarle su carreta de productos.

La mujer relató que fue empujada al suelo en repetidas ocasiones y que uno de los agentes le habría tocado su cuerpo sin su consentimiento. Además, afirmó que los policías se llevaron una bolsa con S/500 que estaba amarrada a su carrito. “Me amenazaron, me hicieron caer como tres veces, recuerdo que dos de ellos me pegaron”, declaró.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ EXTIENDE EL ESTADO DE EMERGENCIA Y ZAIRA ARIAS EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

La joven se encuentra denunciando el caso acompañada de su abogado, quien aseguró que continúan apareciendo nuevas evidencias que permitirían identificar plenamente a los presuntos agresores. Entre ellas, señaló que existe una prueba clave para reconocer al miembro de la Policía Municipal señalado por la víctima como autor de los tocamientos.

Ambulantes denuncian presuntos cupos diarios para permitirles trabajar

Otros vendedores ambulantes del Cercado denunciaron que algunos agentes municipales les exigirían pagos diarios de entre S/5 y S/10 para permitirles trabajar sin ser retirados. Aseguran que estos cobros se sumarían a malos tratos constantes, por lo que solicitaron la intervención de la Fiscalía y la Policía Nacional para esclarecer los hechos.

En meses recientes, varios grupos de ambulantes han realizado plantones para exigir soluciones y denunciar la incautación de sus mercancías. Indican que están dispuestos a pagar por espacios formales de venta, pero rechazan que se les envíe a zonas con poca afluencia de público.

Pronunciamiento de la Municipalidad de Arequipa ante acusaciones de tocamientos indebidos

La República se contactó con el jefe de la Policía Municipal de Arequipa, José Bustinza, pero no pudo responder ante lo sucedido, señalando que necesitaría una “autorización”. Ante las acusaciones de tocamientos indebidos, agresiones físicas y robo, la Municipalidad de Arequipa emitió un pronunciamiento en sus redes sociales.

Comunicado de la Municipalidad de Arequipa. Foto: Municipalidad de Arequipa

Antecedentes de cuestionamientos a la Policía Municipal de Arequipa

En septiembre, el jefe de la Policía Municipal, José Bustinza, fue acusado de discriminar a un ambulante que trabajaba vestido de “Stitch”, hecho que quedó registrado en video. El vendedor señaló entonces que el funcionario habría abusado de su autoridad.

Adultos mayores dedicados al comercio ambulatorio también han reportado agresiones y decomisos de productos. Uno de ellos afirmó que terminó herido en la mano durante un operativo: “La solución no es quitando. Estamos dispuestos a pagar por espacios, pero que no nos golpeen ni nos manden donde no pasa gente. A nosotros los adultos mayores nos queda ser ambulantes, nadie nos da trabajo”, declaró.