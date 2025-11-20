HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

“Es negligencia por estar borracho y dormirse”: familiares del conductor del bus Llamosas exigen justicia contra responsable de tragedia en Arequipa

Deudos denuncian que los avances legales van con obstáculos. Según la Fiscalía, el origen del accidente fue por invasión de carril.

Familiares denuncia que responsable de la tragedia en Arequipa no muestra arrepentimiento. Foto: Composición LR / Mirelia Quispe, La República
Las declaraciones de la abogada del conductor de la camioneta, quien presuntamente provocó el accidente ocurrido el pasado 12 de noviembre, en Arequipa, en el que al menos 37 personas perdieron la vida, fueron calificadas como “indignantes” por la familia de Marcos Ruelas, el chofer fallecido que conducía el autobús de la empresa Llamosas. La familia expresó su rechazo ante las afirmaciones que minimizan la responsabilidad del conductor.

Por otro lado, Henry Apaclla Ñaupari, conductor de la camioneta, afirmó inicialmente que “pestañeó” en la carretera. Sin embargo, su defensa también alegó que la Fiscalía de Camaná habría violado sus derechos y que el accidente no habría sido causado por la camioneta. Además, argumentó que las huellas de derrape podrían corresponder al autobús y no únicamente a la camioneta, entre otras declaraciones.

La abogada de Apaclla afirmó que el bus de Llamosas se despistó por maniobras del propio conductor y no por una invasión de carril por parte de Apaclla. También negó que su defendido estuviera en estado de ebriedad. Frente a estas declaraciones, los familiares de Marcos Ruelas manifestaron su indignación:

“Es indignante lo que está ocurriendo. Todo esto es una negligencia por estar borracho y dormirse. El mismo conductor de la camioneta dijo que se pestañeó. No entiendo por qué la doctora quiere tapar el sol con un dedo. Que el fiscal actúe con transparencia”, expresó el hermano de Marcos Ruelas, quien en vida fue víctima del accidente.

Asimismo, la familia de la víctima señaló que Henry Apaclla no mostró un arrepentimiento sincero. “A mí familia nunca le han llamado. En la audiencia, dijo que está arrepentido, pero eso no es arrepentimiento. Si realmente lo estuviera, no estaría luchando con su abogada para no ir a prisión”, dijo Hugo Ruelas, hermano de Marcos.

Accidente fue por invasión de carril, según Fiscalía

En medio de esta tensión, la Fiscalía reafirmó que el factor determinante del accidente fue la invasión de carril por parte de Apaclla. La investigación está respaldada por el informe de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT). La Fiscalía imputó al conductor de la camioneta los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones culposas, en concurso ideal con homicidio culposo.

Las investigaciones continúan, y se espera la audiencia programada para hoy a las 6 p.m., en la cual se solicitará prisión preventiva por nueve meses para Apaclla. La demanda de justicia no solo es por la familia del conductor fallecido, sino también por las víctimas heridas y los 37 fallecidos en el accidente ocurrido el 12 de noviembre en el km 780 de la Panamericana Sur, en Camaná, en la zona de Ocoña.

