Pasajeros reportaron que el siniestro habría sido ocasionado por el motor del vehículo. Foto: Composición LR

Pasajeros del bus del metropolitano reportaron esta noche que una de las unidades se estaba incendiando a la altura de la Estación Izaguirre, en el distrito de Independencia. Ante ello, personal de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, Serenazgo del lugar y el Cuerpo General de Bomberos, atendió la emergencia rápidamente y evitó la propagación del siniestro.

De acuerdo con la información preliminar, el fuego se habría iniciado en el motor del vehículo. Asimismo, las imágenes del incidente muestran la estación cerrada y sin presencia de usuarios a fin de salvaguardar su integridad.

Bus del metropolitano se incendia en la avenida Túpac Amaru

En plena hora punta, usuarios del Metropolitano reportaron que una de las unidades empezó a incendiarse. De acuerdo con las imágenes difundidas, pasajeros de buses cercanos presenciaron el siniestro mientras cruzaban la zona que ya era atendida por el personal de ATU y Serenazgo.

De acuerdo con el reporte de los bomberos, la unidad M168-1 llegó al lugar para controlar el siniestro. Asimismo, se puso a buen recaudo a los pasajeros abordo del bus de la ruta B que había sido afectado. Pese a que el fuego fue mínimo y controlado a tiempo, los usuarios exigieron un mantenimiento y revisión urgente a fin de evitar un incidente mayor.

¿Qué hacer en casos de incendio?

De ocurrir un incendio, mantén la calma y sal de inmediato por la ruta de evacuación.

Alerta inmediatamente a las personas que se encuentran cerca y llama al 116, que es la Central de Emergencia del cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

En caso de ocurrir un amago de incendio, si sabes cómo hacerlo, utiliza un extintor para apagarlo.

Al evacuar, asegúrate antes de salir que las manijas de las puertas no estén calientes, ya que ello podría implicar que haya fuego al otro lado.

Evita inhalar humo, tápate la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por ningún motivo, regresar a la zona del incendio, a menos que los Bomberos indiquen lo contrario.

