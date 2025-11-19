Metropolitano presenta retrasos de hasta 30 minutos por tráiler varado en Plaza 2 de Mayo, alerta ATU: usuarios reportan largas colas
La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció a través de sus canales principales que estos retrasos afectan los servicios A, C y X5 debido a que la unidad invadió el carril exclusivo.
El Metropolitano presenta retrasos de aproximadamente 30 minutos en varios de sus recorridos debido a un tráiler que quedó varado a la altura de Plaza 2 de Mayo, bloqueando la vía exclusiva del servicio. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó la incidencia a través de sus canales oficiales la tarde de este miércoles 19 de noviembre, en plena hora punta, e indicó que los servicios afectados son A, C y X5.
La entidad recomendó a los pasajeros tomar precauciones al planificar sus desplazamientos ante las demoras generadas. Asimismo no se ha brindado mayor información sobre el incidente ni sobre el retiro del vehículo, aunque se espera que el servicio sea restablecido progresivamente a la normalidad en las próximas horas.
Usuarios reportan largas colas en estaciones del Metropolitano
Al respecto, usuarios del Metropolitano reportaron largas colas y aglomeraciones en diversas estaciones debido a la mayor afluencia de pasajeros y al retraso en la llegada de los buses. A través de redes sociales, señalaron que las estaciones permanecen llenas, complicando aún más el desplazamiento en plena hora punta.