La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que desde este lunes 10 de noviembre las rutas alimentadores de Carabayllo y Torres Blanca del Metropolitano tendrán un cambio significativo en sus rutas.

Ahora, ambos servicios podrán llegar hasta el terminal Chimpu Ocllo, ubicado en el distrito de Carabayllo, lo cual beneficiará a más de 2.500 usuarios. De esta manera, los alimentadores podrán hacer conexión con el Expreso 13 y la ruta B para llegar a la estación Central, en el Cercado de Lima.

Cambio de ruta en el alimentador Carabayllo

El alimentador Carabayllo extiende su recorrido llegando hasta el terminal Chimpu Ocllo en lugar de la estación Belaúnde, en el distrito de Comas. Con este cambio, más de 1500 usuarios podrán ahorrar hasta 10 minutos de tiempo de viaje, pues ya no viajarán por la vía mixta (donde circulan vehículos particulares) para llegar hasta Belaúnde.

Cambio de ruta del corredor Carabayllo. Foto: ATU

Asimismo, en el terminal Chimpu Ocllo podrán abordar los buses de las rutas B y Expreso 13, los cuales se movilizan por la vía exclusiva hasta el Cercado de Lima. El horario del servicio, desde el paradero Tokio hasta el terminal, será de lunes a sábados desde las 5:00 a. m. hasta las 11: 30 p. m. y los domingos desde las 5:00 a. m. hasta las 10:30 p. m.

Cambio de ruta en el alimentador Torre Blanca

El servicio del alimentador Torre Blanca irá hasta el terminal Chimpu Ocllo y ya no hasta la estación 22 de agosto. De esta manera, más de 1.000 usuarios podrán abordar las rutas B y expreso 13 en Chimpu Ocllo para dirigirse al centro de la ciudad. La medida ahorrará hasta 15 minutos de viaje, ya que los usuarios harán mayor uso de la vía exclusiva.

Cambio de ruta del corredor Torre Blanca. Foto: ATU

El horario de este alimentador, desde el paradero Torre Blanca hasta el terminal Chimpu Ocllo, será de lunes a sábado de 5:00 a. m. a 11:30 p.m. y los domingos de 5:00 a. m. a 10:30 p. m., mientras que, en el sentido contrario, el horario será de lunes a sábado de 5:45 a. m. hasta la medianoche y los domingos de 5:45 a. m. a 11:00 p. m.

