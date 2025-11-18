HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Gerente de seguridad ciudadana de Miraflores renuncia durante Consejo en vivo tras tensiones con alcalde Carlos Canales: “No merezco ese trato”

La tensión entre el general PNP Mario Arata y el alcalde Canales se originó cuando el burgomaestre cuestionó la ausencia de sanciones tras múltiples operativos. “Si no me dan resultados, no me sirven ustedes”, expresó en una sesión previa.

General PNP Mario Arata renuncia irrevocablemente como gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores en plena transmisión en vivo
General PNP Mario Arata renuncia irrevocablemente como gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores en plena transmisión en vivo | Foto: Municipalidad de Miraflores

El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Miraflores, general PNP Mario Arata, quien ejercía el cargo desde octubre de 2023, presentó su renuncia irrevocable durante la undécima sesión ordinaria del comité distrital de este martes 18 de noviembre, en plena transmisión en vivo. Su anuncio tomó por sorpresa a los miembros del consejo y generó aplausos en la sala.

Durante su intervención, Arata explicó que su decisión responde al trato que recibió del alcalde Carlos Canales en una reunión previa del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (Codisec), realizada el pasado 10 de noviembre. Según indicó, el burgomaestre le llamó la atención de manera “peyorativa y amenazante”.

“Quisiera aclararle un tema que dijo la semana pasada en el Codisec, en el término que, en mi concepto, con el respeto y consideración que deba tener a un funcionario… La llamada de atención que recibí, la reciben también ellos (los serenos). Acabo de demostrar lo que hacen. ¿Es justo? Por supuesto que no”, expresó. “Yo soy un oficial superior de la Policía, general de la PNP, que tiene un prestigio bien ganado. Usted no está hablando con cualquier persona. Y no lo debe hacer con cualquier persona”, añadió.

General Arata renuncia en vivo tras fuertes cuestionamientos del alcalde Carlos Canales

La tensión entre Canales y Arata surgió luego de que el alcalde lo responsabilizara públicamente por la falta de multas durante los operativos municipales. El cuestionamiento se produjo tras la exposición de cifras sobre intervenciones y personas detenidas que —según el burgomaestre— no derivaron en sanciones. Semanas después, Arata aclaró que el Serenazgo no impone multas y que esa labor corresponde al área de Fiscalización, cuyas acciones, dijo, “están debidamente documentadas”.

“Se dirigió de forma peyorativa y amenazante, indicando que era la última vez que sucedía. Serenazgo no pone multas, Fiscalización sí. A partir de ahí ya están asignados los responsables, ahí están los resultados”, expresó. Agregó que, en ese momento, evitó responder al alcalde “por respeto” y porque atravesaba una situación personal difícil tras el fallecimiento de su madre.

En la sesión de este martes, el general reiteró que no aceptaría ese trato nuevamente. “Esto es un acto público, lo están mirando acá —señala la cámara—. Yo no me merezco ese trato, de ninguna manera. El día de hoy estoy presentando mi renuncia irrevocable al cargo de gerente de Seguridad Ciudadana. No puedo seguir trabajando acá. Mi dignidad no me permite trabajar así”, finalizó, recibiendo aplausos de los asistentes.

¿Qué fue lo que dijo el alcalde Canales?

Durante la III Sesión Extraordinaria del Codisec —donde ocurrió el llamado de atención del 10 de noviembre— Canales cuestionó con dureza los resultados expuestos por Arata sobre el control territorial efectuado entre el 30 de octubre y el 9 de noviembre.

“Hemos tenido 106 operativos, 10.670 personas intervenidas. ¿Cuántas personas han sido multadas? Cero. Cero. ¡Cero! No me sirven esas cifras. Vengo repitiendo hace más de un mes, dos meses, un año. A mí no me sirven personas intervenidas si no son multadas por infracciones ante las faltas que cometen en el distrito. Es la última vez, general Arata, que si no me dan resultados, no me sirven ustedes. ¿Estoy claro?”, expresó el burgomaestre.

La República intentó comunicarse con la Municipalidad de Miraflores para obtener su descargo, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

