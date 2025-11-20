Dirigente de construcción civil fallece tras ataque de desconocido en Piura: su amigo también resultó herido
Sujeto a bordo de una motolineal le disparó a plena luz del día y ante la mirada de los vecinos. Víctima sufrió un intento de asesinato meses atrás. Cámaras de seguridad registraron el hecho.
- Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos
Una víctima más. Un dirigente de construcción civil en Piura fue asesinado de varios disparos la mañana de este jueves 20 de noviembre. Como resultado de la balacera, su compañero quedó gravemente herido. Crimen quedó grabado en las cámaras de seguridad.
Cerca de las 9:00 de la mañana, Francisco Augusto Castillo Navarrete, de 51 años, se encontraba conversando con un amigo en el frontis de su vivienda. De pronto, un sujeto a bordo de una motolineal color negro con gris apareció en escena y, sin mediar palabra, disparó a quemarropa contra ambos.
TE RECOMENDAMOS
CONGRESO SE SUBE EL PRESUPUESTO A S/257.562 MILLONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Lamentablemente, los impactos causaron la muerte instantánea de Castillo Navarrete, quien quedó tendido sobre el pavimento, mientras su familia lloraba desconsoladamente su pérdida. La víctima era un conocido dirigente de construcción civil en la región. Según sus vecinos, él siempre estaba al frente de las protestas por mejoras labores en el sector.
PUEDES VER: Madre, hijos y bebé de un año mueren en choque contra bus cuando regresaban de visita familiar en Piura
Ataques previos
De acuerdo a la Policía, esta no es la primera vez que Francisco Augusto era víctima de la delincuencia. El pasado 6 de junio, "Sambo Patas", como le decían sus amigos, sufrió un atentado con arma de fuego. En aquella ocasión, un sujeto a bordo de una motocicleta le apuntó directamente a la cabeza; sin embargo, la pistola se atascó y logró salvarse.
Esta vez, Francisco no corrió la misma suerte y se convirtió en la nueva víctima de la delincuencia en la región norteña. Él deja a un menor en la orfandad.
Compañero gravemente herido
Los vecinos revelaron haber escuchado al menos 8 disparos en ráfaga. Producto de ello, Johnny Raúl Pozo Correa, de 45 años, quedó gravemente herido. Por el momento, el hombre permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santa Rosa.
Sobre él, la Policía informó que presenta una denuncia en su contra al ser presuntamente partícipe en el robo de un equipo móvil. El hecho ocurrió en marzo del 2017.
PUEDES VER: Acaban con la vida de un hombre en Piura: se movilizaba en una camioneta de un funcionario de Salud cuando fue atacado
Cámaras grabaron el crimen
Las cámaras de seguridad de los negocios de la zona lograron registraron el accionar del presunto sicario. Se observa cómo un sujeto, que se cubre su rostro con un casco color negro, llega al lugar y dispara sin reparos. Tras lograr su cometido, el presunto sicario huye a toda velocidad.
Falta de patrullaje
Tras el hecho, los moradores de la zona mostraron su indignación. Ellos indican que, pese a que a pocas cuadras se ubica un Puesto de Auxilio Rápido, no hay presencia policial en ningún momento del día.
Asimismo, los vecinos manifestaron que los robos y asaltos son constantes, principalmente a primeras horas de la mañana. "Salimos a comprar y nos asaltan, con pistola y todo, nos da miedo vivir así", expresó un poblador que prefiere mantenerse en el anonimato por temor a represalias.