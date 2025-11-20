Dirigente de construcción civil fallece tras ataque de desconocido en Piura: su amigo también resultó herido

Hecho ocurrió a plena luz del día. El cuerpo de la victima quedo tendido sobre el pavimento. Foto: Composición LR / Maribel Mendo, La República

Hecho ocurrió a plena luz del día. El cuerpo de la victima quedo tendido sobre el pavimento. Foto: Composición LR / Maribel Mendo, La República

Una víctima más. Un dirigente de construcción civil en Piura fue asesinado de varios disparos la mañana de este jueves 20 de noviembre. Como resultado de la balacera, su compañero quedó gravemente herido. Crimen quedó grabado en las cámaras de seguridad.

Cerca de las 9:00 de la mañana, Francisco Augusto Castillo Navarrete, de 51 años, se encontraba conversando con un amigo en el frontis de su vivienda. De pronto, un sujeto a bordo de una motolineal color negro con gris apareció en escena y, sin mediar palabra, disparó a quemarropa contra ambos.

Lamentablemente, los impactos causaron la muerte instantánea de Castillo Navarrete, quien quedó tendido sobre el pavimento, mientras su familia lloraba desconsoladamente su pérdida. La víctima era un conocido dirigente de construcción civil en la región. Según sus vecinos, él siempre estaba al frente de las protestas por mejoras labores en el sector.

Ataques previos

De acuerdo a la Policía, esta no es la primera vez que Francisco Augusto era víctima de la delincuencia. El pasado 6 de junio, "Sambo Patas", como le decían sus amigos, sufrió un atentado con arma de fuego. En aquella ocasión, un sujeto a bordo de una motocicleta le apuntó directamente a la cabeza; sin embargo, la pistola se atascó y logró salvarse.

Esta vez, Francisco no corrió la misma suerte y se convirtió en la nueva víctima de la delincuencia en la región norteña. Él deja a un menor en la orfandad.

Compañero gravemente herido

Los vecinos revelaron haber escuchado al menos 8 disparos en ráfaga. Producto de ello, Johnny Raúl Pozo Correa, de 45 años, quedó gravemente herido. Por el momento, el hombre permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santa Rosa.

Sobre él, la Policía informó que presenta una denuncia en su contra al ser presuntamente partícipe en el robo de un equipo móvil. El hecho ocurrió en marzo del 2017.

Cámaras grabaron el crimen

Las cámaras de seguridad de los negocios de la zona lograron registraron el accionar del presunto sicario. Se observa cómo un sujeto, que se cubre su rostro con un casco color negro, llega al lugar y dispara sin reparos. Tras lograr su cometido, el presunto sicario huye a toda velocidad.

Falta de patrullaje

Tras el hecho, los moradores de la zona mostraron su indignación. Ellos indican que, pese a que a pocas cuadras se ubica un Puesto de Auxilio Rápido, no hay presencia policial en ningún momento del día.

Asimismo, los vecinos manifestaron que los robos y asaltos son constantes, principalmente a primeras horas de la mañana. "Salimos a comprar y nos asaltan, con pistola y todo, nos da miedo vivir así", expresó un poblador que prefiere mantenerse en el anonimato por temor a represalias.