HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?     
Sociedad

Dirigente de construcción civil fallece tras ataque de desconocido en Piura: su amigo también resultó herido

Sujeto a bordo de una motolineal le disparó a plena luz del día y ante la mirada de los vecinos. Víctima sufrió un intento de asesinato meses atrás. Cámaras de seguridad registraron el hecho.

Hecho ocurrió a plena luz del día. El cuerpo de la victima quedo tendido sobre el pavimento. Foto: Composición LR / Maribel Mendo, La República
Hecho ocurrió a plena luz del día. El cuerpo de la victima quedo tendido sobre el pavimento. Foto: Composición LR / Maribel Mendo, La República

Una víctima más. Un dirigente de construcción civil en Piura fue asesinado de varios disparos la mañana de este jueves 20 de noviembre. Como resultado de la balacera, su compañero quedó gravemente herido. Crimen quedó grabado en las cámaras de seguridad.

Cerca de las 9:00 de la mañana, Francisco Augusto Castillo Navarrete, de 51 años, se encontraba conversando con un amigo en el frontis de su vivienda. De pronto, un sujeto a bordo de una motolineal color negro con gris apareció en escena y, sin mediar palabra, disparó a quemarropa contra ambos.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO SE SUBE EL PRESUPUESTO A S/257.562 MILLONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Lamentablemente, los impactos causaron la muerte instantánea de Castillo Navarrete, quien quedó tendido sobre el pavimento, mientras su familia lloraba desconsoladamente su pérdida. La víctima era un conocido dirigente de construcción civil en la región. Según sus vecinos, él siempre estaba al frente de las protestas por mejoras labores en el sector.

PUEDES VER: Madre, hijos y bebé de un año mueren en choque contra bus cuando regresaban de visita familiar en Piura

lr.pe

Ataques previos

De acuerdo a la Policía, esta no es la primera vez que Francisco Augusto era víctima de la delincuencia. El pasado 6 de junio, "Sambo Patas", como le decían sus amigos, sufrió un atentado con arma de fuego. En aquella ocasión, un sujeto a bordo de una motocicleta le apuntó directamente a la cabeza; sin embargo, la pistola se atascó y logró salvarse.

Esta vez, Francisco no corrió la misma suerte y se convirtió en la nueva víctima de la delincuencia en la región norteña. Él deja a un menor en la orfandad.

Compañero gravemente herido

Los vecinos revelaron haber escuchado al menos 8 disparos en ráfaga. Producto de ello, Johnny Raúl Pozo Correa, de 45 años, quedó gravemente herido. Por el momento, el hombre permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santa Rosa.

Sobre él, la Policía informó que presenta una denuncia en su contra al ser presuntamente partícipe en el robo de un equipo móvil. El hecho ocurrió en marzo del 2017.

PUEDES VER: Acaban con la vida de un hombre en Piura: se movilizaba en una camioneta de un funcionario de Salud cuando fue atacado

lr.pe

Cámaras grabaron el crimen

Las cámaras de seguridad de los negocios de la zona lograron registraron el accionar del presunto sicario. Se observa cómo un sujeto, que se cubre su rostro con un casco color negro, llega al lugar y dispara sin reparos. Tras lograr su cometido, el presunto sicario huye a toda velocidad.

Falta de patrullaje

Tras el hecho, los moradores de la zona mostraron su indignación. Ellos indican que, pese a que a pocas cuadras se ubica un Puesto de Auxilio Rápido, no hay presencia policial en ningún momento del día.

Asimismo, los vecinos manifestaron que los robos y asaltos son constantes, principalmente a primeras horas de la mañana. "Salimos a comprar y nos asaltan, con pistola y todo, nos da miedo vivir así", expresó un poblador que prefiere mantenerse en el anonimato por temor a represalias.

Notas relacionadas
Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

LEER MÁS
Madre, hijos y bebé de un año mueren en choque contra bus cuando regresaban de visita familiar en Piura

Madre, hijos y bebé de un año mueren en choque contra bus cuando regresaban de visita familiar en Piura

LEER MÁS
La Corte de Sullana destaca avances en gestión, acceso a la justicia y lucha contra la corrupción

La Corte de Sullana destaca avances en gestión, acceso a la justicia y lucha contra la corrupción

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre tras nuevo ataque contra buses? Esto dicen los gremios

¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre tras nuevo ataque contra buses? Esto dicen los gremios

LEER MÁS
Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Cañete esta tarde, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Cañete esta tarde, según IGP

LEER MÁS
Se suspenden las clases en colegios este 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

Se suspenden las clases en colegios este 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

LEER MÁS
Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

LEER MÁS
Peruanos ya pueden renovar el DNI azul caduco por el electrónico sin ir a una agencia de Reniec: conoce cómo realizar el trámite

Peruanos ya pueden renovar el DNI azul caduco por el electrónico sin ir a una agencia de Reniec: conoce cómo realizar el trámite

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Sociedad

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025