Sociedad

Le roban su auto en SMP, le exigen S/2.100 para devolvérselo y termina estafada: “Nunca me lo entregaron”

Las cámaras de seguridad registraron el asalto en San Martín de Porres y, tras el robo, los ladrones usaron su tarjeta de débito para compras en un grifo.

Dos delincuentes robaron el automóvil de una mujer y luego le exigieron S/2.100 para devolvérselo, pero no cumplieron con la entrega.
Dos delincuentes robaron el automóvil de una mujer y luego le exigieron S/2.100 para devolvérselo, pero no cumplieron con la entrega. | Foto: Latina

Una mujer fue asaltada mientras estacionaba su auto frente a su vivienda, en la calle Bernardo Alcedo, en San Martín de Porres (SMP). Cámaras de seguridad registraron el momento en que un vehículo negro se detuvo cerca del suyo. De este bajaron dos delincuentes encapuchados que la amenazaron con armas de fuego para obligarla a descender de la unidad.

La afectada, resignada, no opuso resistencia y permitió que los delincuentes se llevaran todos sus objetos de valor. Aunque intentó seguirlos al ver cómo huían con su vehículo, no logró alcanzarlos. Horas después, los ladrones utilizaron su tarjeta de débito para comprar gasolina en un grifo ubicado en La Perla, Callao.

PUEDES VER: Escolares de colegio de Lima se quedan sin viaje ni fiesta de promoción tras perderse casi S/20.000: padres acusan a tesorera del aula

Le exigen a mujer S/2.100 para devolver automóvil robado, pero termina estafada

Al día siguiente, los delincuentes se comunicaron con la mujer para devolverle el automóvil. En un principio le exigieron S/3.000, pero finalmente acordaron el pago de S/2.100. Ella accedió, pero terminó siendo estafada. "Les deposité el dinero, pero nunca me entregaron el vehículo", declaró la víctima a Latina. La afectada ha reunido toda la información posible para colaborar con la investigación.

Según los residentes de la zona, otro vecino perdió su automóvil hace unos meses. A pesar de contar con una caseta de serenazgo, las personas que viven en el lugar se sienten abandonadas por las autoridades. Varias de ellas han reportado robos constantes en la zona.

