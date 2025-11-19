Hombre sube a taxi, lo drogan con "perfume" y le roban más de S/6.000 tras cambiarle tarjetas en Independencia | Foto: composición LR/Difusión.

Hombre sube a taxi, lo drogan con "perfume" y le roban más de S/6.000 tras cambiarle tarjetas en Independencia | Foto: composición LR/Difusión.

El último viernes 14 de noviembre, un hombre abordó un taxi en las inmediaciones de Megaplaza con dirección a su vivienda, en el distrito de Los Olivos. Sin embargo, durante el trayecto el taxista roció un aerosol de ambientador, bajo la excusa de que su carro estaba oliendo mal, lo que luego de unos minutos ocasionó que la víctima pierda la consciencia. Pasado unos minutos, el conductor lo despertó, indicándole que se encontraba cerca a su domicilio.

“Me dice, señor, ya estamos llegando. Lo primero que hago con el instinto que tenemos es revisar mis pertenencias. Estaba mi celular en su lugar, se me había apagado, por eso tomé taxi de la calle, reviso mi tarjeta de crédito, mi DNI estaba en su lugar. Llego a mi casa, descanso, al día siguiente me levanto un poco aturdido más o menos al medio día, almuerzo y voy hacer una transacción. Ahí me doy con la sorpresa de que en el aplicativo se habían hecho retiro”, señaló para Panamericana.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ EXTIENDE EL ESTADO DE EMERGENCIA Y ZAIRA ARIAS EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Taxista roba más de S/6.000 a pasajero

El delincuente aprovechó la distracción de la víctima para hacer un retiro de S/6.000 en efectivo y dos giros de S/500 en un agente bancario ubicado en el sector Retablo, de Comas.

“El encargado del agente me ha facilitado los videos de las cámaras de seguridad, son tres videos. Creo que las autoridades pueden deducir, algo pueden ayudar a identificar estas imágenes con esta persona”, refirió.

Durante el robo, el agraviado sostuvo que recibió en su correo electrónico tres alertas de transacciones inusuales, que no fueron validadas por él y aun así se efectuaron. “Ha hecho dos giros de S/500, intentó hacer un tercer giro de S/505 y la señorita del agente me dice que ese retiro le rebotó, ya no pudo hacer más. Pero imagina después de cuantos retiros se ha bloqueado. Ahí la entidad bancaria necesita mejorar su sistema de seguridad”, indicó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.