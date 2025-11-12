Túnel frente a Megaplaza lleva más de un año sin luz ni mantenimiento: denuncian abandono municipal

En el distrito de Independencia, el conocido túnel que conecta la Panamericana Norte con la avenida Túpac Amaru estaría en total abandono por la falta de luces, según un reciente reporte de Panamericana. Esto ha generado preocupación, pues la vía es recorrida diariamente por estudiantes, trabajadores y vehículos particulares. Además, se encuentra frente al conocido centro comercial Mega Plaza y a institutos.

Las imágenes de este deterioro revelan que en los tachos de luz no hay focos y existen rastros de basura en las veredas. La ruta ya ha sido considerada peligrosa, pero es el único camino para cruzar. Pese a esto, la Municipalidad de Lima (MML) no se ha pronunciado.

Túnel frente a Megaplaza llevaría más de un año sin mantenimiento

Según algunos choferes, entrevistados por el programa, mencionaron que este problema ya lleva más de un año y que incluso se han reportado accidentes por la falta de visión y de señalización, por lo que tienen que manejar con cuidado y con menor velocidad. En las imágenes captadas, se puede apreciar cómo los cables de energía han sido corroídos y robados.

Además, se captó gran cantidad de basura como papeles sucios, zapatillas viejas y envoltorios. Incluso algunos rastros de vandalismo en las paredes de la estructura, que parecen no haber sido limpiadas desde hace varios años, tal como señalan los conductores.

Frente a esta situación, se reportó que los visto respondería a un descuido del municipio de la capital. Pues, no se han realizado los trabajos de limpieza correspondientes ni la implementación del alumbrado público. Debido a la situación de este túnel, los crímenes y accidentes en altas horas de la noche serían comunes.

Descuido municipal

La República se comunicó con la Municipalidad de Independencia, pero mencionaron que el túnel se encuentra bajo la jurisdicción de la Municipalidad de Lima (MML) a cargo del alcalde Renzo Reggiardo, pese a que intentamos buscar descargos, al cierre de la nota, no se obtuvo respuesta.

Sin embargo, los peatones y conductores siguen pidiendo la intervención de las autoridades y la implementación de luz y señales para evitar incidentes a futuro en una vía que es concurrida diariamente.

