Suboficial PNP ofrecía una vacante en la escuela PNP de Chiclayo a cambio de dinero
El efectivo Jack Díaz se encuentra en el marco de una investigación por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.
La Policía Nacional en la región Lambayeque vuelve estar en el ojo de la tormenta como consecuencia de la detención preliminar por 3 días del suboficial Jack Edward Díaz Santa Cruz (37), acusado de pedir dinero a cambio de asegurar una vacante en la Escuela Técnica de la PNP. El delito por el que se le investiga es tráfico de influencias agravado.
El arresto del agente se dio este lunes 10 de noviembre en su vivienda de la urb. Remigio Silva durante un operativo en el que participaron representantes del Tercer Despacho de Investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, en coordinación con efectivos de la División de Investigación de Delitos de Corrupción de Funcionarios (Dircocor).
El caso
Según la investigación del Ministerio Público, el suboficial habría solicitando una suma de dinero a un postulante a la Escuela Técnica de la Policía Nacional del Perú, a cambio de asegurarle una vacante durante el proceso de admisión correspondiente al año 2023. El investigado habría invocado influencias dentro de la institución policial para concretar dicho ofrecimiento.
Díaz Santa Cruz permanece en la sede de la Dircocor Chiclayo mientras está en vigencia la orden de detención preliminar dictada por el Poder Judicial.