Cada año, los dispositivos móviles adquieren mayor relevancia en la vida de las personas, por lo que se utilizan a lo largo del día. Llevar el celular al baño se ha convertido en un hábito cotidiano para millones de peruanos. Sin embargo, lo que parece una costumbre inofensiva podría representar un riesgo silencioso para la salud. Así lo advierte el microbiólogo Jean Piere Quiliche, de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, quien explicó para La República que los servicios higiénicos —sobre todo los públicos— son focos de bacterias potencialmente peligrosas como Escherichia coli, Salmonella y Shigella. Estos microorganismos pueden adherirse al teléfono y, mediante el contacto con las manos, ingresar al organismo por vías como la boca o la nariz. Esto podría provocar desde infecciones intestinales leves hasta cuadros graves.

¿Cuáles son los riesgos a los que está expuesto una persona que usa el celular en el baño?

Jean Piere Quiliche indicó que toda superficie y lugar, debido al mismo aire, está lleno de microorganismos. Dentro de estos seres diminutos, un grupo en particular es patógeno y causante de algunas enfermedades, como son los coliformes, que son bacterias presentes en los baños y que pueden adherirse con facilidad en los dispositivos móviles.

“Si es un servicio higiénico público, donde hay un mayor porcentaje de no tener los cuidados necesarios de desinfección, es más probable, así sea un mínimo contacto con el celular, de poder trasportar ese microorganismo a diferentes partes, como a donde trabajas, estudias o a tu propia casa”, señaló.

Sin embargo, agregó que en el baño del hogar también existe una alta probabilidad de encontrar estos microorganismos, aunque esto depende de la limpieza que se mantenga en dicha área. Al tocar distintas superficies del baño —que suelen estar altamente contaminadas—, es posible entrar en contacto con estas bacterias y trasladarlas hacia las vías nasales u orales, lo que puede derivar en episodios de diarrea o infecciones estomacales.

“Tenemos personas que se tocan el rostro por cualquier cosa y más en ciudades muy saturadas, como Lima, donde se tiene mucho polvo, suciedad, y de alguna forma no te desinfectas las manos con ningún tipo de producto, Tienes más probabilidades de facilitar este contacto directo y, por ende, tener algunos síntomas, depende mucho de la concentración del microorganismo”, explicó.

¿Quiénes son los más expuestos a enfermarse por esta práctica?

Quiliche subrayó que, si el contacto con las bacterias presentes en el baño es mínimo, el sistema inmunológico podrá combatirlas con facilidad y no se generará ningún tipo de síntoma. Sin embargo, advirtió que las personas con un sistema inmunológico debilitado tienen una mayor probabilidad de enfermar. En muchos casos, podrían tener la mala fortuna de exponerse a un microorganismo resistente a los antibióticos o a los fármacos actuales, lo que —en situaciones extremas— podría provocar la muerte.

Asimismo, detalló que entre los grupos más vulnerables frente a la exposición a bacterias resistentes destacan los niños de 0 a 10 años y las personas mayores de 50. “Niños y personas adultas mayores, cuyos sistemas inmunológicos están en proceso de adaptación a ese contacto directo, no solo con bacterias, sino también con virus, hongos, parásitos, entre otros. Por otro lado, observamos un declive del sistema inmunológico a partir de los 50 años; sin embargo, es importante hacer una pausa, ya que ello también depende de la calidad de vida que haya tenido cada persona”, sostuvo.

“Hay personas que a los 80 años tiene un buen sistema inmunológico, principalmente por su alimentación y por la actividad física que ha tenido en el trascurso de su vida, pero si hablamos en términos generales podemos mencionar estos rangos; es decir, que el contacto mínimo con microorganismos, principalmente coliformes fecales, va a generar algún tipo de síntomas, fiebre o malestar, e incluso alguna enfermedad”, agregó.

El especialista detalló que, en el caso de personas con sistemas inmunológicos comprometidos, así como de quienes presentan alteraciones fisiológicas o emocionales, la exposición a bacterias resistentes también podría derivar en complicaciones serias. “Son personas que ya tienen enfermedades previas, por ejemplo, VIH, debido a que este virus disminuye las defensas y las hace más susceptibles a cualquier enfermedad (…). Hay muchos artículos científicos que hablan que el estrés y las emociones generan una disminución del sistema inmunológico. Estas personas, a pesar de ser adultos y ser, entre comillas, saludables, la depresión, estrés, problemas familiares y económicos, hacen que el sistema inmunológico esté en menor capacidad”, enfatizó.

Los niños y los adultos mayores son los más expuestos a bacterias presentes en el baño. Foto: Artur Debat.

Otras complicaciones de usar el celular en el baño

Quiliche advirtió que permanecer varios minutos en el baño, en posición de cuclillas, puede afectar la circulación sanguínea, lo que provoca adormecimientos o calambres que, con el tiempo, podrían derivar en problemas como la artritis. “No digo que es determinante, pero sí es un factor a considerar. Sin embargo, también es necesario saber que, si esa posición es constante, lo que sí podría haber es un contacto directo entre los microorganismos que están en las heces, como el Escherichia Coli, con la parte más cercana al ano, que podría generar una infección”, señaló.

El especialista también alertó que el riesgo en un baño público es aún mayor, ya que la persona puede exponerse al contagio de enfermedades venéreas, infecciones urinarias y parásitos. “Hay que tener en cuenta que los microorganismos no solo están en el agua o las superficies, sino también en el aire. Como no tienen peso, la gravedad no los afecta y permanecen suspendidos. Al adoptar una posición corporal más predispuesta al contacto, existe una mayor probabilidad de contraer algún tipo de infección. Ya no solo por ingreso oral, sino también por parásitos como huevos de helmintos, Taenia solium o cualquier otro tipo de microorganismo”, explicó.

Para evitar complicaciones a largo plazo, Quiliche recomendó realizarse chequeos preventivos al menos dos veces al año. “Tenemos una mala cultura en nuestro país: pensamos que solo debemos ir al médico en casos extremos, y no debería ser así. La prevención permite ahorrar tiempo y dinero. Por eso, considero que es fundamental acudir al médico, por lo menos dos veces al año, y realizarse un chequeo general. No solo del sistema digestivo, sino un examen completo que incluya sistema nervioso, circulatorio, óseo, órganos en general, perfil hepático, sanguíneo y un hemograma completo”, agregó.