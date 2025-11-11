La situación de los baños públicos en Lima se encuentra en emergencia. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en la capital hay alrededor de 167 baños públicos para más de 10 millones de habitantes, lo cual refleja un desbalance en el servicio. Al respecto, Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, detalló que la problemática lleva años en discusión y que, hasta la actualidad, no se han tomado medidas concretas para revertir el panorama.

Asimismo, Óscar Ugarte, exministro de Salud, sostuvo que se trata de un tema de necesidad pública que las municipalidades de cada distrito deben atender con prioridad. Por ello, cuestionó que las comunas dejen la problemática como responsabilidad ciudadana, quienes en muchas ocasiones opta por miccionar en espacios públicos y generando posibles focos infecciosos. "Le compete, en principio, a la autoridad. En este caso, a las municipalidades. Las consecuencias de no tener un servicio de este tipo son múltiples porque la salud pública termina convirtiéndose en algo secundario", precisó para La República.

Baños públicos en el Centro Histórico de Lima no son gratuitos. Foto: John Reyes

Escasez de baños públicos en Lima

Pese a la poca existencia de baños públicos en Lima, algunos se encuentran en condiciones deplorables o han sido clausurados en algún momento. Por esta razón, algunos puntos del Centro Histórico de Lima se han convertido en urinarios públicos. Asimismo, diversos comercios, supermercados y centros comerciales ofrecen este servicio, pero cobrando un precio de hasta S/1.00. "No se le puede cargar a la ciudadanía ni a las empresas una responsabilidad que es de la autoridad y que tiene que ser gratuito", precisó el exministro Ugarte.

Servicios higiénicos de la Municipalidad de Lima bajo la alameda Chabuca Granda. Foto: John Reyes

En tanto, Ugarte puso como ejemplo la situación de conductores de transporte público, quienes tienen que paralizar sus labores, descender de sus vehículos y dirigirse a un grifo o en plena vía pública a realizar sus necesidades urgentes. "Esto atenta contra la salud pública y la higiene que deben tener las calles de Lima (...) es un derecho ciudadano que haya servicios de esta naturaleza", indicó.

En la misma línea, Hernando Cevallos, exministro de Salud, sostuvo que la problemática constituye un tema de salud pública y que el Estado debería adoptar las medidas necesarias para que se garantice este derecho. "Deberían hacer un esfuerzo mayor para implementar lugares que faciliten espacios sanitarios, ya sea para el lavado de manos o servicios higiénicos", precisó tras advertir que se podría crear un foco de contagio en las vías públicas que son usadas como urinarios por los usuarios.

Cevallos cuestionó la realidad sanitaria que tenemos, no solo en Lima, sino en el país entero. Asimismo, considera que es imposible mantener niveles óptimos de salud si no se ha tomado medidas para crear espacios con servicios higiénicos gratuitos.

"Somos millones de personas y no hay baños"

De acuerdo con los Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, la responsabilidad sobre los baños no solo implica invertir en construirlos, sino también en darles un adecuado mantenimiento. Por ello, el funcionario precisa que es de vital importancia que los Gobiernos locales se involucren más en edificar dichos espacios públicos, ya que actualmente escasean.

"El baño de acceso gratuito está desapareciendo. Cada vez está siendo objeto de cobro (...) Somos millones de personas y no hay baños", lamentó Cáceres. Asimismo, sostuvo que las municipalidades no tienen ningún plan para mitigar esta problemática que continuará hasta que se realice una campaña que intente cambiar la situación.

El funcionario cuestionó que los supermercados o centros comerciales cobren por el uso de este servicio, ya que no se está ofreciendo algo nuevo a los usuarios. "La prestación es objeto de cobro y no hay una mejoría. Te cobran sin nada adicional", indicó tras referirse a que en los últimos meses se han reportado caídas de baldosas, incidentes y deficiencias en las estructuras de los comercios y que, pese a ello, continúan los cobros en los baños.

El lento avance de las municipalidades

Crisólogo sostuvo que, pese a que la implementación de los baños públicos es competencia de las municipalidades, poco o nada se ha avanzado actualmente. Tal es el caso de la municipalidad de Miraflores, en donde únicamente se ha sumado el baño público ubicado en el Puente de la Paz que une el distrito en mención con Barranco. "Ni siquiera está en los planes o agendas de trabajo de los gobiernos locales. Entonces, toda la responsabilidad se traslada a los centros comerciales o supermercados, mientras el Estado se desentiende de este tema", sostuvo.

Baños públicos de la Municipalidad de Lima son usados como tendederos. Foto: John Reyes.

En tanto, los pocos baños públicos del Centro Histórico de Lima lucen descuidados y no son gratuitos. La República hizo un recorrido por los servicios ubicados en el jirón Camaná y en la alameda Chabuca Granda, en donde se evidenció que dentro de los "Servicios Higiénicos de la Municipalidad de Lima", hay cordeles con prendas de vestir tendidas y escaso mantenimiento del lugar. Pese a la situación, la comuna de Lima no ha dado una respuesta sobre el tema, lo cual mantienen en incertidumbre esta problemática.

