HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro
Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     
¿A qué hora inicia el paro de transportistas este viernes 14?
¿A qué hora inicia el paro de transportistas este viernes 14?     ¿A qué hora inicia el paro de transportistas este viernes 14?     ¿A qué hora inicia el paro de transportistas este viernes 14?     
Sociedad

Develan monumental estatua del papa León XIV en Chiclayo: ceremonia congregó a miles de fieles

La escultura del papa León XIV, hecha con fibra de vidrio, mide siete metros y se encuentra ubicada en el óvalo Gran Chimú, que ahora pasará a denominarse Óvalo Papal.

La estatua tiene una altura de siete metros y pesa media tonelada. Foto: Emmanuel Moreno/ La República.
La estatua tiene una altura de siete metros y pesa media tonelada. Foto: Emmanuel Moreno/ La República.

Con gran devoción, este jueves 13 de noviembre se develó en Chiclayo la monumental estatua del papa León XIV, ubicada en el óvalo Gran Chimú, que pasaría a denominarse Óvalo Papal. La escultura, de siete metros de altura, congregó a numerosos fieles y a autoridades regionales, municipales, miembros de las Fuerzas Armadas, entre otros, quienes destacaron la importancia de esta nueva obra para la denominada “Capital de la Amistad”.

La música también formó parte del encuentro. Entre cánticos religiosos y en medio de una gran algarabía, los feligreses entonaron frases como “el Papa es peruano y chiclayano”, y agradecieron a Dios por haberle dado al entonces obispo la oportunidad de predicar en esa tierra del norte del Perú.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

La ceremonia incluyó la presencia de las imágenes de San Pablo de Pacora, la Santísima Cruz de Chalpón de Olmos y el Divino Niño del Milagro de Ciudad Eten.

PUEDES VER: ¿A qué hora inicia el paro de transportistas del viernes 14 de noviembre? rutas, desvíos y más de la protesta

lr.pe

La ruta del Papa Leon XIV

En el mes de octubre, mediante la Ley 32472, la ciudad lambayecana de Chiclayo fue reconocida como la cuna espiritual del papa León XIV, debido a la importancia que tiene esta ciudad en la vida y formación del padre Robert Prevost como líder de la Iglesia.

En ese sentido, la recién develada estatua forma parte de la ruta turística Caminos del papa León XIV, la cual recorrerá los lugares más significativos de la labor pastoral del entonces cardenal Robert Prevost. El recorrido se desarrolla en cuatro regiones: Lambayeque, Piura, La Libertad y el Callao, e incluye iglesias, santuarios y otros emblemáticos espacios.

El monumento, elaborado con fibra de vidrio y con un peso de media tonelada, estuvo a cargo del artista Juan Carlos Ñañake y su equipo de cinco personas, quienes trabajaron por cuatro meses en esta pieza.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
“El papa León XIV no es de izquierdas o de derechas, él no quiere polarizar”

“El papa León XIV no es de izquierdas o de derechas, él no quiere polarizar”

LEER MÁS
Víctimas del Sodalicio cuestionan al arzobispo de Arequipa por formar parte de la disolución de la agrupación

Víctimas del Sodalicio cuestionan al arzobispo de Arequipa por formar parte de la disolución de la agrupación

LEER MÁS
Víctimas del Sodalicio piden reunirse con el Papa León XIV para saber detalles del proceso supresión

Víctimas del Sodalicio piden reunirse con el Papa León XIV para saber detalles del proceso supresión

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora inicia el paro de transportistas del viernes 14 de noviembre? rutas, desvíos y más de la protesta

¿A qué hora inicia el paro de transportistas del viernes 14 de noviembre? rutas, desvíos y más de la protesta

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO 14 de noviembre: suspenden clases presenciales en colegios de Lima y Callao

Paro de transportistas EN VIVO 14 de noviembre: suspenden clases presenciales en colegios de Lima y Callao

LEER MÁS
Paro de transportistas 14 de noviembre: estos son los gremios que sí acatarán y los que no

Paro de transportistas 14 de noviembre: estos son los gremios que sí acatarán y los que no

LEER MÁS
Minedu suspende clases presenciales este viernes 14 de noviembre por paro de transportistas en Lima y Callao

Minedu suspende clases presenciales este viernes 14 de noviembre por paro de transportistas en Lima y Callao

LEER MÁS
Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

LEER MÁS
Extorsionadores exigen S/2.000 a joven para "borrarlo" de su base de datos en San Juan de Lurigancho: mensajes provienen de números del extranjero

Extorsionadores exigen S/2.000 a joven para "borrarlo" de su base de datos en San Juan de Lurigancho: mensajes provienen de números del extranjero

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Sociedad

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025