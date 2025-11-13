Develan monumental estatua del papa León XIV en Chiclayo: ceremonia congregó a miles de fieles

La estatua tiene una altura de siete metros y pesa media tonelada. Foto: Emmanuel Moreno/ La República.

Con gran devoción, este jueves 13 de noviembre se develó en Chiclayo la monumental estatua del papa León XIV, ubicada en el óvalo Gran Chimú, que pasaría a denominarse Óvalo Papal. La escultura, de siete metros de altura, congregó a numerosos fieles y a autoridades regionales, municipales, miembros de las Fuerzas Armadas, entre otros, quienes destacaron la importancia de esta nueva obra para la denominada “Capital de la Amistad”.

La música también formó parte del encuentro. Entre cánticos religiosos y en medio de una gran algarabía, los feligreses entonaron frases como “el Papa es peruano y chiclayano”, y agradecieron a Dios por haberle dado al entonces obispo la oportunidad de predicar en esa tierra del norte del Perú.

La ceremonia incluyó la presencia de las imágenes de San Pablo de Pacora, la Santísima Cruz de Chalpón de Olmos y el Divino Niño del Milagro de Ciudad Eten.

La ruta del Papa Leon XIV

En el mes de octubre, mediante la Ley 32472, la ciudad lambayecana de Chiclayo fue reconocida como la cuna espiritual del papa León XIV, debido a la importancia que tiene esta ciudad en la vida y formación del padre Robert Prevost como líder de la Iglesia.

En ese sentido, la recién develada estatua forma parte de la ruta turística Caminos del papa León XIV, la cual recorrerá los lugares más significativos de la labor pastoral del entonces cardenal Robert Prevost. El recorrido se desarrolla en cuatro regiones: Lambayeque, Piura, La Libertad y el Callao, e incluye iglesias, santuarios y otros emblemáticos espacios.

El monumento, elaborado con fibra de vidrio y con un peso de media tonelada, estuvo a cargo del artista Juan Carlos Ñañake y su equipo de cinco personas, quienes trabajaron por cuatro meses en esta pieza.

