HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso     
Sociedad

Fiscalía investiga a alcalde de Miraflores, Carlos Canales, por alteración del ambiente tras obras en parque Leoncio Prado

La Fiscalía ha fijado un plazo de 120 días para diligencias preliminares que involucran al alcalde y a otros funcionarios por presunta alteración del ambiente y otorgamiento ilegal de derechos.

Vecinos de Miraflores rechazan construcción en parque Leoncio Prado
Vecinos de Miraflores rechazan construcción en parque Leoncio Prado | Composición LR | Francisco Erazo/LR.

El Ministerio Público, a través del Despacho de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima, dispuso iniciar una investigación preliminar contra el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, y otros funcionarios de la comuna por la presunta comisión de delitos contra los recursos naturales, en la modalidad de alteración del ambiente o del paisaje. La investigación está relacionada con la construcción de una caseta de serenazgo en el parque Leoncio Prado, obra que ha generado rechazo entre los vecinos y enfrentamientos con la municipalidad.

De acuerdo con un documento difundido por Epicentro, la Fiscalía fijó un plazo de 120 días para las diligencias preliminares, que también incluyen al gerente municipal y al subgerente de Obras Públicas y Mantenimiento de la comuna. A los investigados se les atribuye presunta responsabilidad por alterar el ambiente y por un presunto otorgamiento ilegal de derechos en perjuicio del Estado.

Fiscalía investiga al alcalde de Miraflores por presuntos delitos ambientales. Foto: Epicentro.

Fiscalía investiga al alcalde de Miraflores por presuntos delitos ambientales. Foto: Epicentro.

PUEDES VER: Testigo del fatal choque de 11 vehículos en Pasamayo revela negligencia: "Gritábamos a los choferes para que bajen la velocidad"

lr.pe

Vecinos de Miraflores rechazan construcción en parque Leoncio Prado

Las obras de los módulos de videovigilancia intentaron iniciarse el 25 de agosto con el fin de reforzar la seguridad en la zona. Según la Municipalidad de Miraflores, la estructura ocuparía apenas el 0,68% del parque Leoncio Prado, es decir, 49 metros cuadrados de los 7.245 que conforman el área verde.

Sin embargo, la ejecución no pudo avanzar debido a la oposición de los vecinos, quienes realizaron plantones y protestas. Eliseo Talanche, presidente del Instituto Peruano de Derecho Ambiental y Patrimonio Cultural, advirtió que la construcción afecta el valor histórico del parque y atenta contra el medio ambiente y los valores cívicos. “No es posible que se ejecute esta obra atentando contra el paisaje urbano, alterando y vulnerando la intangibilidad que tiene un parque”, señaló.

Por su parte, una representante de la urbanización San Lorenzo recordó que, antes de acudir al ámbito legal, los vecinos intentaron dialogar con las autoridades. “Le escribimos cartas al alcalde con más de 600 firmas, una petición con más de 1.000 firmas, luego presentamos una acción de amparo. Incluso intentamos tocar su puerta para informarle sobre una irregularidad y que él mismo pudiera tomar conocimiento, si no lo tenía. Pero, lamentablemente, nunca nos contestó, nos ignoró una y otra vez”, expresó.

PUEDES VER: Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

lr.pe

Alcalde de Miraflores defiende módulos de videovigilancia

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, afirmó que su gestión colaborará con todas las investigaciones y aseguró que las obras se han realizado dentro del marco legal. “Nos allanamos a todo tipo de investigación porque hemos actuado correctamente, cumpliendo con todas las normativas y disposiciones legales. Las conclusiones de esta investigación seguramente nos darán la razón de que hemos actuado conforme a la ley”, declaró.

Canales recordó que el proyecto de los módulos de videovigilancia fue presentado en 2023 y cuestionó la reacción tardía de los vecinos. “Los vecinos conocían este proyecto desde hace dos años. ¿Por qué no presentaron la acción de amparo en ese momento?”, señaló.

El proyecto forma parte de un plan de seguridad ciudadana que contempla la construcción de cinco módulos de serenazgo, incorporados en el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2024-2027. Estas estructuras están previstas para ubicarse en la avenida Jorge Chávez (cuadra 2) y en los parques Tejada, Clorinda Matto de Turner, Francisco de Zela y Leoncio Prado.

Por último, las investigaciones de la Fiscalía también disponen que la Policía Nacional, en un plazo de 40 días, deberá realizar diligencias preliminares que incluyen una nueva inspección del parque Leoncio Prado. En esta verificación participarán representantes de la Municipalidad de Lima, la comuna distrital de Miraflores y de la Fiscalía Especializada, con el objetivo de recabar un informe técnico. La Municipalidad de Miraflores, consultada por La República, aseguró que se pronunciarán sobre el proceso judicial en curso y que su postura será comunicada oportunamente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Corredor Azul: nuevo servicio ya conecta el Callao con Miraflores por solo S/2.40

Corredor Azul: nuevo servicio ya conecta el Callao con Miraflores por solo S/2.40

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro adjudica contrato a empresa de sentenciado

Municipalidad de San Isidro adjudica contrato a empresa de sentenciado

LEER MÁS
Vecinos de Miraflores rechazan construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Parque sí, cemento no"

Vecinos de Miraflores rechazan construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Parque sí, cemento no"

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Testigo del fatal choque de 11 vehículos en Pasamayo revela negligencia: "Gritábamos a los choferes para que bajen la velocidad"

Testigo del fatal choque de 11 vehículos en Pasamayo revela negligencia: "Gritábamos a los choferes para que bajen la velocidad"

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú en manos del Ejecutivo tras aprobación en el Congreso

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú en manos del Ejecutivo tras aprobación en el Congreso

LEER MÁS
Monjas carmelitas huyen de Perú por inseguridad y se refugian en España: habrían sido amenazadas por extorsionadores

Monjas carmelitas huyen de Perú por inseguridad y se refugian en España: habrían sido amenazadas por extorsionadores

LEER MÁS
Revelan audio del 'Monstruo' ordenando asesinar cantantes horas antes del atentado a Armonía 10: "Voy a dejar un par tirados"

Revelan audio del 'Monstruo' ordenando asesinar cantantes horas antes del atentado a Armonía 10: "Voy a dejar un par tirados"

LEER MÁS
Fatal accidente en carretera Pasamayo: al menos 11 vehículos chocan en cadena y dejan 10 heridos en la vía Panamericana Norte

Fatal accidente en carretera Pasamayo: al menos 11 vehículos chocan en cadena y dejan 10 heridos en la vía Panamericana Norte

LEER MÁS
Segundo lote de trenes de López Aliaga se encuentran varados en el Parque de la Muralla: presentan signos de oxidación

Segundo lote de trenes de López Aliaga se encuentran varados en el Parque de la Muralla: presentan signos de oxidación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar en Perú hoy viernes 5 de septiembre ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Nuevo penal El Frontón iría en contra de plan urbano del Callao aprobado en 2025, advierte Colegio de Arquitectos

Giorgio Armani: el icónico diseñador y rey de la moda italiana

Sociedad

Nuevo penal El Frontón iría en contra de plan urbano del Callao aprobado en 2025, advierte Colegio de Arquitectos

Atentados en Trujillo no cesan: detonan explosivo y destruyen casa de 3 pisos cerca al Centro Histórico

Temblor en Perú HOY, 4 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Benji Espinoza sobre Martín Vizcarra: "Yo creo que lo van a condenar"

Harvey Colchado denuncia reglaje y amenazas de muerte: “Vas a llorar sangre (...) tus hijos van a pagar”

Martín Vizcarra denuncia demora en su liberación por parte del INPE: "El trámite ya concluyó"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota