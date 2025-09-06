El Ministerio Público, a través del Despacho de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima, dispuso iniciar una investigación preliminar contra el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, y otros funcionarios de la comuna por la presunta comisión de delitos contra los recursos naturales, en la modalidad de alteración del ambiente o del paisaje. La investigación está relacionada con la construcción de una caseta de serenazgo en el parque Leoncio Prado, obra que ha generado rechazo entre los vecinos y enfrentamientos con la municipalidad.

De acuerdo con un documento difundido por Epicentro, la Fiscalía fijó un plazo de 120 días para las diligencias preliminares, que también incluyen al gerente municipal y al subgerente de Obras Públicas y Mantenimiento de la comuna. A los investigados se les atribuye presunta responsabilidad por alterar el ambiente y por un presunto otorgamiento ilegal de derechos en perjuicio del Estado.

Fiscalía investiga al alcalde de Miraflores por presuntos delitos ambientales. Foto: Epicentro.

Vecinos de Miraflores rechazan construcción en parque Leoncio Prado

Las obras de los módulos de videovigilancia intentaron iniciarse el 25 de agosto con el fin de reforzar la seguridad en la zona. Según la Municipalidad de Miraflores, la estructura ocuparía apenas el 0,68% del parque Leoncio Prado, es decir, 49 metros cuadrados de los 7.245 que conforman el área verde.

Sin embargo, la ejecución no pudo avanzar debido a la oposición de los vecinos, quienes realizaron plantones y protestas. Eliseo Talanche, presidente del Instituto Peruano de Derecho Ambiental y Patrimonio Cultural, advirtió que la construcción afecta el valor histórico del parque y atenta contra el medio ambiente y los valores cívicos. “No es posible que se ejecute esta obra atentando contra el paisaje urbano, alterando y vulnerando la intangibilidad que tiene un parque”, señaló.

Por su parte, una representante de la urbanización San Lorenzo recordó que, antes de acudir al ámbito legal, los vecinos intentaron dialogar con las autoridades. “Le escribimos cartas al alcalde con más de 600 firmas, una petición con más de 1.000 firmas, luego presentamos una acción de amparo. Incluso intentamos tocar su puerta para informarle sobre una irregularidad y que él mismo pudiera tomar conocimiento, si no lo tenía. Pero, lamentablemente, nunca nos contestó, nos ignoró una y otra vez”, expresó.

Alcalde de Miraflores defiende módulos de videovigilancia

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, afirmó que su gestión colaborará con todas las investigaciones y aseguró que las obras se han realizado dentro del marco legal. “Nos allanamos a todo tipo de investigación porque hemos actuado correctamente, cumpliendo con todas las normativas y disposiciones legales. Las conclusiones de esta investigación seguramente nos darán la razón de que hemos actuado conforme a la ley”, declaró.

Canales recordó que el proyecto de los módulos de videovigilancia fue presentado en 2023 y cuestionó la reacción tardía de los vecinos. “Los vecinos conocían este proyecto desde hace dos años. ¿Por qué no presentaron la acción de amparo en ese momento?”, señaló.

El proyecto forma parte de un plan de seguridad ciudadana que contempla la construcción de cinco módulos de serenazgo, incorporados en el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2024-2027. Estas estructuras están previstas para ubicarse en la avenida Jorge Chávez (cuadra 2) y en los parques Tejada, Clorinda Matto de Turner, Francisco de Zela y Leoncio Prado.

Por último, las investigaciones de la Fiscalía también disponen que la Policía Nacional, en un plazo de 40 días, deberá realizar diligencias preliminares que incluyen una nueva inspección del parque Leoncio Prado. En esta verificación participarán representantes de la Municipalidad de Lima, la comuna distrital de Miraflores y de la Fiscalía Especializada, con el objetivo de recabar un informe técnico. La Municipalidad de Miraflores, consultada por La República, aseguró que se pronunciarán sobre el proceso judicial en curso y que su postura será comunicada oportunamente.

