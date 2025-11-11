HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Pueblo awajún exige acelerar investigación por asesinato de docente indígena: anuncian protestas si no hay respuesta

En Datem del Marañón, las comunidades advirtieron que si en 72 horas no hay avances en las diligencias por la muerte del docente, se iniciarán movilizaciones para exigir una mayor intervención del Estado.

Con signos de violencia, el cuerpo del dirigente indígena fue hallado este 7 de noviembre. Foto: Ugel Datem Maranon Intercultural Bilingue.
Con signos de violencia, el cuerpo del dirigente indígena fue hallado este 7 de noviembre. Foto: Ugel Datem Maranon Intercultural Bilingue.

El pueblo indígena awajún, del distrito de Manseriche, en la provincia de Datem del Marañón, en Loreto, continúa de luto. Tras el asesinato del docente Isai Shuuk Shawi, quien fue hallado sin vida el pasado viernes 7 de noviembre en el kilómetro 6 de la carretera Pastaza, las comunidades nativas de los siete pueblos (Corpi, Cormi, Fenap, Suteibp, Nanki y GAT) han dado un ultimátum de 72 horas al Estado peruano para exigir que se aceleran las investigaciones sobre el homicidio.

Los ciudadanos, que realizaron una protesta pacífica en los exteriores de la Comisaria Rural de San Lorenzo este 11 de noviembre, advirtieron una movilización de mayor convocatoria si es que no hay resultados sobre las diligencias iniciadas por la Fiscalía en el caso del docente y defensor de la Educación Intercultural Bilingüe.

Piden acción inmediata del Estado tras asesinato de docente indígena

Isai Shuuk, presidente de la Coordinadora Regional de Maestros Indígenas (CORMI), era reconocido por su lucha a favor de la creación de una UGEL intercultural en Datem del Marañón. Meses antes, había denunciado haber recibido amenazas en su contra. Por ello, el pueblo awajún considera su muerte un atentado contra los defensores indígenas que exigen el respeto de sus derechos.

Desde la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, se ha exhortado al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y al Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, a tomar acciones inmediatas para investigar el fallecimiento del maestro.

Cuando se conoció la noticia de su fallecimiento, este medio alertó sobre las arbitrariedades del caso, ya que desde Manseriche se denunciaba que el cuerpo de la víctima no habría pasado por la autopsia de ley. Horas después, la Fiscalía Penal Corporativa del Datem del Marañón dispuso que el cadáver sea trasladado a Yurimaguas para la necropsia respectiva.

Durante un homenaje realizado en San Lorenzo, la presidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas (CORPI-SL), y prim del líder indígena, Elaine Sahjian Shawit, señaló que la falta de una Unidad Médico Legal evidencia el abandono del Estado peruano en las provincias alejadas de Loreto. “Los defensores de los derechos de los pueblos estamos expuestos a esto”, manifestó.

El féretro de Shuuk Shawi fue trasladado por vía fluvial hasta su comunidad natal, Sachapapa, donde fue sepultado entre cantos en su idioma awajún y muestras de dolor por parte de sus familiares y allegados.

Duelo y homenaje de líder indígena en San Lorenzo

En Datem del Marañón recuerdan a Isai Shuuk Shawi por dedicar su vida a la formación de docentes indígenas y a la defensa de los derechos de su pueblo, esto suma su liderazgo en la CORMI, que le permitió instalar mesas técnicas para fortalecer la Educación Intercultural Bilingüe y promover la participación de maestros awajún y wampis en procesos de nombramiento.

Sin embargo, los asistentes también recordaron que el líder había denunciado amenazas antes de su muerte. Ante ello, exigieron al Ministerio Público y al Ministerio del Interior garantizar una investigación transparente y dar con el paradero de los responsables.

Desde Datem del Marañón, los apus y organizaciones declararon duelo y vigilancia permanente en la provincia. Se tuvo conocimiento que Ministerio Público informó que el informe pericial de la necropsia será entregado directamente al abogado de la familia hasta más tardar hasta el 12 de noviembre. Exigen justicia y que la muerte de Isai Shuuk Shawi no quede impune.

